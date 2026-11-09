Ile Maurice: Après les averses, place au soleil

Les averses enregistrées ces dernières 24 heures ont apporté des précipitations importantes dans plusieurs régions de l'île, notamment à Rose-Belle, où 90 mm de pluie ont été relevés. Ces précipitations interviennent dans un contexte de situation hydrique préoccupante à Maurice, marqué par la baisse du niveau des réservoirs et les difficultés d'approvisionnement en eau dans plusieurs régions. Toutefois, selon les prévisions de la station météorologique de Vacoas, le beau temps devrait prédominer aujourd'hui malgré quelques ondées occasionnelles.

Les relevés pluviométriques effectués entre 19 heures, le vendredi 6 novembre, et 19 heures, le samedi 7 novembre, montrent des disparités importantes entre les régions. Rose Belle arrive largement en tête avec 90 mm de pluie, suivie de Riche-en-Eau, où 49,6 mm ont été enregistrés. Grand Bassin aura reçu 30,1 mm, tandis que Saint-Félix a enregistré 28,2 mm. Dans la région de Mare-aux-Vacoas, où se trouve l'un des principaux réservoirs alimentant le pays, les précipitations ont atteint 21,4 mm. Rivière-Noire a, pour sa part, enregistré 16 mm, contre 11 mm à Vacoas.

Ces pluies constituent un apport bienvenu dans un contexte de tension sur les ressources hydriques. Cependant, les quantités enregistrées sur une seule journée ne permettent pas, à elles seules, de déterminer leur impact réel sur le remplissage des réservoirs. Une amélioration durable dépendra notamment de la régularité des précipitations dans les bassins versants au cours des prochaines semaines.

Pour aujourd'hui, les services météo prévoient un temps essentiellement beau sur l'ensemble de l'île. Quelques ondées occasionnelles pourraient néanmoins toucher l'Est et le plateau central durant la nuit. Les températures maximales devraient osciller entre 26 °C et 28 °C sur le plateau central et entre 30 °C et 33 °C sur les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est à environ 20 km/h durant la journée, avant de devenir faible et variable tard dans la nuit.

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À Rodrigues, le temps sera également principalement beau, avec quelques averses nocturnes sur les hauteurs. Le vent d'estsud-est soufflera à environ 30 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h.