Ile Maurice: Un ancien policier succombe après un accident de moto

Un ancien policier de 36 ans, domicilié à Brisée-Verdière, est décédé le vendredi 6 novembre, vers 22 h 10, à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, où il était admis aux soins intensifs depuis un accident survenu le 31 octobre à Bonne-Mère, Flacq.

Ce jour-là, il avait été retrouvé inconscient dans un champ de canne, à environ cinq mètres d'une route privée, près de sa motocyclette endommagée. Lors d'une fouille, la police avait découvert 16 doses de substances soupçonnées d'être de la méthamphétamine d'une valeur estimée à Rs 3 200, une somme de Rs 7 400, des ciseaux et des sachets en plastique qui avaient tous été saisis.

Le corps a été transféré à la morgue en attendant l'autopsie. Une enquête est en cours.