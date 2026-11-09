Ile Maurice: Un ancien policier succombe après un accident de moto

8 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

Un ancien policier de 36 ans, domicilié à Brisée-Verdière, est décédé le vendredi 6 novembre, vers 22 h 10, à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, où il était admis aux soins intensifs depuis un accident survenu le 31 octobre à Bonne-Mère, Flacq.

Ce jour-là, il avait été retrouvé inconscient dans un champ de canne, à environ cinq mètres d'une route privée, près de sa motocyclette endommagée. Lors d'une fouille, la police avait découvert 16 doses de substances soupçonnées d'être de la méthamphétamine d'une valeur estimée à Rs 3 200, une somme de Rs 7 400, des ciseaux et des sachets en plastique qui avaient tous été saisis.

Le corps a été transféré à la morgue en attendant l'autopsie. Une enquête est en cours.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.