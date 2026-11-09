Ile Maurice/Sénégal: Cyclisme - Privilège d'une ligne de départ olympique pour Thomas Harel

Thomas Harel sera parmi les 41 coureurs qui prendront le départ de la course en ligne des Jeux olympiques de la Jeunesse ce dimanche à Dakar au Sénégal. Au menu, une boucle de 8,5 km à effectuer à neuf reprises pour une distance totale de 76,5 km.

Les coureurs s'affronteront sur la route iconique de la Corniche Ouest avec l'Océan Atlantique en toile de fond, pour tenter de ramener une médaille. Le départ se fait au niveau de la place du Souvenir Africain avec un tracé qui remonte la route de la Corniche Ouest vers le nord, presque jusqu'au Monument de la Renaissance Africaine. C'est là où la route s'élève légèrement dans ce parcours au profil relativement plat. Un tout petit peu avant le célèbre monument dakarois, un demi-tour est prévu pour revenir jusqu'à la ligne de départ qui est aussi celle d'arrivée.

Thomas Harel a pu découvrir le circuit sur lequel se déroulera la course en ligne longue de 76,5 km.

Thomas Harel est arrivé à Dakar mercredi dernier et a eu donc quelques jours pour s'acclimater. Il a aussi pu, en compagnie des autres concurrents, découvrir le circuit qui accueillera la course. La compétition s'annonce dure avec le niveau du plateau pour notre unique représentant mais il donnera le meilleur de lui-même et profitera pleinement de l'opportunité qui lui est offerte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Représenter Maurice à un événement comme celui-ci est une belle opportunité. Mais je suis quand même un peu déçu de ma préparation du fait que je suis tombé malade les deux premières semaines de septembre alors que j'avais eu le chikungunya au début d'année. Mais je reste malgré tout très optimiste et très impatient de retrouver les couleurs de Maurice pour un événement comme celui-ci», nous avait confié le champion de Maurice cadet 2024 avant de mettre le cap sur le Sénégal.

Informations techniques

Course en ligne hommes

 Date : Dimanche 8 novembre

 Heure de départ : 15h (heure de Maurice)

 Nombre de tours du circuit : 9

 Distance totale : 76,5 km