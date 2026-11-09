Ile Maurice: Questions à... Anne Marie John - «Le trail est un des sports où on peut vraiment mettre en avant la capacité des femmes»

interview

En 2025, Anne-Marie John concluait une belle année avec des victoires sur la Métis Trail du Grand Raid de La Réunion et sur le Trail du Perroquet, le 52 km du Trail de Rodrigues. Cette année, elle a exporté son talent sur les iles voisines et a incarné la force et la détermination des femmes rodriguaises. De retour sur son sol, la marraine du 54km espère faire honneur à son statut avec une nouvelle victoire.

Vous êtes de retour cette année encore sur le Trail du Perroquet, avec désormais 54km à parcourir et un parcours modifié. Quels seront vos objectifs ce dimanche ?

L'objectif principal sera bien évidemment la victoire, mais d'abord s'assurer de bien terminer car j'ai eu une année assez chargée. Je sors de la Mascareignes que j'ai couru deux ou trois semaines de cela, une course qui était tout de même longue de 75 km. Je suis un peu fatiguée avec quelques petites blessures au pied. Mais sinon, on va essayer de terminer. Il faudra surtout prendre en considération les quelques modifications qu'il y a eu cette année sur le commencement et la fin de la course. Après, on verra comment les choses se présentent une fois la course enclenchée.

Justement, vous aviez pris part en octobre à la Mascareignes, une des fameuses courses du Grand Raid de La Réunion. Qu'avez-vous pensez de votre performance ?

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Déjà, le niveau était vraiment élevé comparé à deux années de cela. Cette année-ci, j'avais comme option un format allongé de 75 km. Quand je l'avais fait en 2024, c'était un 70 km et j'avais terminé en 11 heures et 59 minutes, terminant sixième dame. Cette année, j'ai amélioré mon temps par 17 minutes avec un chrono de 11 heures et 41 minutes mais je terminer tout de même dixième dame. C'est dire à quel point le niveau a changé mais je suis très satisfaite de ce que j'ai pu produire.

Si le Trail de Rodrigues met l'accent cette année sur la gent féminine, vous aviez déjà pris part à une course 100% féminine à Maurice avec le Challenge Anbalao que vous avez remporté. Comment avez-vous vécu cette expérience ?

Ce fut un magnifique parcours et un magnifique challenge. C'était assez fou de courir deux jours à suivre, matin et après-midi (ndlR : 130 km du sud au nord de Maurice, de Gris-Gris à Anse la Raie/Les Palétuviers, répartis en 4 étapes sur 2 jours). C'était la première fois que je faisais une course pareille avec un magnifique encadrement et un vrai beau challenge pour toutes les femmes qui y avaient pris part.

Vous vous présentez cette année comme étant l'une des marraines du Trail de Rodrigues pour cette 17e édition ou le thème est «Fam Moter Trail». Qu'est-ce que cela vous fait de voir les femmes misent en avant à Rodrigues ?

Déjà, bravo aux organisateurs du Trail de Rodrigues pour avoir pensé à ce thème qui valorisent définitivement le rôle et le statut de la femme. Dans le monde du trail, on voit que les femmes avancent plus et arrivent à battre des records qui semblaient impossible à aller chercher. Il y a même, cette année-ci, deux ou trois femmes qui sont arrivées premières au scratch. Cela prouve que le trail est un des sports où on peut vraiment mettre en avant la capacité des femmes. Pour cette édition du Trail de Rodrigues, j'espère que notre présence, comme toutes les années, servira de motivation pour d'autres pour participer et venir s'épanouir. C'est un sport dur mais on peut se retrouver soi-même et même découvrir une force intérieure.