Ile Maurice: Place aux lumières, aux douceurs et à la joie

8 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania, Rishi Etwaroo, Beekash Roopun et Dev Ramkhelawon

Connue comme la fête des lumières, Divali est célébrée aujourd'hui à Maurice dans une ambiance de joie et de partage. Cette fête, dont les traditions se transmettent de génération en génération, symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal.

Le mot Divali vient du sanskrit «Deepavali», qui signifie «rangée de lumières». Les petites lampes en terre cuite, appelées diyas, illuminent les maisons, les cours et les jardins. La fête commémore notamment le retour du dieu Rama à Ayodhya après sa victoire sur Ravana.

Pour l'occasion, les familles nettoient et décorent leurs maisons avec des guirlandes lumineuses et des rangolis colorés. Les préparatifs comprennent également la confection de douceurs traditionnelles, dont le célèbre gato patat, offertes aux proches, aux voisins et aux amis. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles se rendent dans les temples pour prier. À la tombée de la nuit, les lumières et les feux d'artifice prolongent les festivités. Au-delà des traditions, Divali célèbre la générosité, l'espoir et le vivre-ensemble, dans un esprit de fraternité qui rassemble les Mauriciens.

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