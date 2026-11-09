Ile Maurice: Xavier-Luc Duval réplique à Paul Bérenger - «Ena enn lalians MSM/FMP dan lopozision»

Le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) accuse Paul Bérenger de vouloir détourner l'attention de l'entente entre le Fron Militan Progresis (FMP) et le Mouvement socialiste militant (MSM), tout en dénonçant la gestion gouvernementale de l'éducation et de l'économie. Le parti poursuit aussi son opération de recrutement.

Lors de sa conférence de presse hier à Astor Court, Xavier-Luc Duval a annoncé l'adhésion d'Ismaël Rawoo, aux rangs du parti bleu. Ancien député des circonscriptions nos 13 et 3 et ex-PPS entre 2019 et 2024, il avait quitté le Muvman Liberater (ML) d'Ivan Collendavelloo avant les dernières élections générales. Chirurgien-dentiste et ancien dirigeant du ML, il rejoint désormais les bleus. «C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Ismaël Rawoo», a déclaré le leader du PMSD, qui entend intensifier la présence de son parti sur le terrain d'ici à l'année prochaine.

Mais c'est surtout sur Paul Bérenger que le leader des Bleus a concentré ses critiques et piques. Visiblement remonté par les déclarations du leader du FMP sur les rumeurs d'une éventuelle alliance entre le PMSD et le Parti travailliste (PTr), Xavier-Luc Duval n'a pas mâché ses mots. «Mo bien an koler. Pe koz ninport touletan... Li pa kone mem ki li pe dir. Pa pran li o serie.» Pour lui, ces prises de position de Paul Bérenger visent à masquer une entente entre le FMP et le MSM.

Il a évoqué notamment la nomination de Joe Lesjongard à la présidence du *Public Accounts Committee (PAC), situation qu'il juge révélatrice des relations entre les deux formations politiques, alors que celui-ci avait précédemment occupé des fonctions ministérielles. «Dan lopozision ena enn lalians MSM-FMP. Se enn lantant kler», affirme-t-il, estimant que le FMP ne critique jamais véritablement le MSM. Le leader du PMSD a également remis en question la capacité de Paul Bérenger à mener des vérifications et enquêtes politiques. Revenant sur plusieurs épisodes historiques, notamment l'affaire Sheik Hossen en 1978, il lui a reproché de tenir aujourd'hui des propos qu'il juge contradictoires.

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Sur le plan éducatif, Xavier-Luc Duval a tiré la sonnette d'alarme concernant les élèves qui décrochent du système scolaire en s'attardant sur la transition entre l'Extended Programme et le Foundation Programme. Selon ses chiffres, sur une première cohorte de 3 600 élèves ayant intégré le parcours, seuls 400 auraient poursuivi leur cheminement vers le MITD. Il estime ainsi que 3 200 jeunes ont été perdus en cours de route, entre abandon scolaire et échec. «Enn zanfan san ledikasyon se enn zanfan san lavenir», a-t-il déclaré, réclamant des explications au gouvernement sur le suivi de ces élèves. Pour lui, l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans doit s'accompagner d'un véritable encadrement. «Kouma kapav les 3 200 zanfan disparet koumsa dan sistem edikatif ?»

Abordant la situation économique, le leader du PMSD a plaidé pour une révision de certaines mesures budgétaires en cours d'année. «Nou nepli an 1950 kot tou kitsoz ti marse dousma. Zordi nou an 2026, ena Internet, ena lasians», citant notamment le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, l'Australie et le Canada comme pays ayant recours à des ajustements budgétaires. Il propose notamment de revoir le seuil d'assujettissement à la TVA, qu'il estime trop contraignant pour les petites entreprises.

Selon lui, cette mesure contribue à alourdir les coûts, à freiner l'activité économique et à alimenter l'inflation. Il a également évoqué la révision à la hausse de 7 % du PIB et la baisse du ratio de la dette publique, qu'il situe désormais à 81 %, contre 88 % précédemment. Il demande au gouvernement comment il compte utiliser cette marge de manœuvre financière.

En début de conférence, Xavier-Luc Duval s'était par ailleurs réjoui du retour d'Élodie Thomas auprès de sa famille, tout en exprimant sa tristesse après la mort de trois travailleurs bangladais dans des circonstances tragiques. Pour conclure, le leader du PMSD a insisté sur la nécessité pour les partis politiques de nouer des alliances afin d'accéder au pouvoir. Il a rappelé que le MMM a lui-même participé à plusieurs alliances au cours de son histoire. Rejetant les spéculations autour d'un rapprochement avec le PTr, il a assuré que le PMSD poursuivrait son travail politique et renforcerait progressivement sa présence sur le terrain.