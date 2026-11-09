Ile Maurice: Le citoyen face à son propre bilan !

À quels nouveaux rebondissements les Mauriciens seront-ils conviés ? À l'heure où chacun y va de son bilan des deux années de pouvoir de l'Alliance du Changement, à l'heure où les rumeurs les plus folles circulent déjà autour d'une éventuelle recomposition de l'échiquier politique, il serait pertinent que les citoyens dressent leur propre bilan !

De novembre 2024 à novembre 2026, qu'a véritablement gagné le Mauricien après avoir participé massivement au nouvel épisode d'un éternel jeu politique se résumant à écarter un bloc traditionnel au profit d'un autre ? À quoi a servi le vote du citoyen si ce n'est à remplacer un patronyme au sommet de l'État par un autre, tout en nourrissant un système où deux familles politiques se croient propriétaires du poste de Premier ministre !

Pendant que les Mauriciens assistent, impuissants, aux différents épisodes ayant mené à une cassure au sein du gouvernement, avec quatre anciens élus de la majorité se retrouvant désormais dans l'opposition, ne voilà-t-il pas que l'ex-no 2 du gouvernement, celui-là même qui avait largement contribué à faire accepter l'alliance PTr-MMM-Rezistans ek Alternativ-Nouveaux Démocrates, affirme désormais publiquement que le départ de Ramgoolam serait la meilleure chose qui puisse arriver au pays ?

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Certes, le leader du MMM a sûrement ses raisons pour justifier sa démission du gouvernement. Certes, ses critiques à l'égard de Ramgoolam et de ses anciens camarades peuvent être fondées. Mais les Mauriciens n'ont pas oublié que deux ans plus tôt, c'est le même Bérenger qui appelait à tourner la page Jugnauth pour ouvrir celle de Ramgoolam ! Et ce, au nom de l'intérêt supérieur du pays, qu'il brandit à nouveau, en se posant en patriote, pour réclamer cette fois le départ de celui qu'il a contribué à ramener au pouvoir !

Ainsi donc, deux ans plus tard, les acteurs du changement, qui se retrouvent dans l'opposition, critiquent et combattent un pouvoir qu'ils avaient pourtant défendu comme le meilleur choix pour Maurice.

Comme si cela ne suffisait pas, voilà que de nouvelles rumeurs viennent encore brouiller les cartes. C'est Bérenger lui-même qui a semé le doute en affirmant détenir des informations laissant entrevoir une éventuelle arrivée du PMSD au sein du gouvernement. À croire le scénario qu'il a rendu public, Duval fils deviendrait Speaker à l'Assemblée nationale en démissionnant de son siège de Best Loser, ce qui permettrait à Duval père de faire son entrée au sein de la majorité. L'avenir nous dira si Bérenger sera trouvé coupable de circulation de fake news ou si son hypothèse «double checked» deviendra une nouvelle couleuvre que le peuple avalera ! De son côté, Duval qualifie cette probabilité de fabrication, d'invention et de fabulation... tout en rappelant que les alliances ont toujours fait partie de la vie politique de Maurice.

Si, sur papier, cette thèse paraît effectivement improbable, indécente et immorale, les Mauriciens connaissent suffisamment leur pays pour savoir que les politiques sont capables de toutes sortes de contorsions et que les alliances les plus surréalistes deviennent souvent des mariages de raison, intérêts communs obligent !

Qui ne se souvient pas de l'annonce de la formation de l'alliance PTr-MMM-PMSD en juillet 2023, suivie de son éclatement spectaculaire en avril 2024, lorsque les Bleus avaient claqué la porte pour se rapprocher ensuite du MSM, avec, comme cadeau, la nomination de Duval fils comme Speaker, avant la concrétisation d'une alliance Orange-Bleu !

Pour l'heure, rien ne confirme une entente PTr-PMSD, mais la posture du leader des Bleus lors d'une précédente conférence de presse (post-émeutes) mérite tout de même quelques observations. Alors que ses critiques envers la majorité étaient plutôt timides, Duval a fait, ce jour-là, une sortie en règle - certes justifiée - contre l'ancienne ministre de l'Éducation (Dookun-Luchoomun), membre du MSM, parti allié lors des dernières élections ! Son ton presque nostalgique à l'évocation du ministère de l'Intégration sociale (qu'il a occupé dans le temps), ses mesures prises lors de son précédent passage au gouvernement et ses propositions au gouvernement de Ramgoolam sont-elles à mettre sur le compte d'une volonté de contribuer au débat national ou seraient-elles une manière de rappeler qu'il est disponible ?

En attendant que chacun dévoile son jeu, tous les regards se tournent vers les partenaires des Rouges. Un MMM fragilisé après la creation du FMP ; un _Rezistans ek Alternativ _dont la crédibilité est mise à rude épreuve ; et des Nouveaux Démocrates dirigés par un leader qui affiche ouvertement ses désaccords avec plusieurs décisions gouvernementales.

Pendant que l'échiquier politique s'agite, le citoyen, lui, fait son bilan et ses comptes de manière douloureuse ! L'augmentation du coût de la vie, la hausse des prix des produits alimentaires et des carburants, les pénuries d'eau, la prolifération de la drogue, les inquiétudes liées à l'insécurité, le malaise qui a suivi les émeutes et la déception face au nouveau calcul de la pension de retraite rappellent que les préoccupations quotidiennes des Mauriciens, demeurent entières. Parce que deux ans plus tard, tout a changé au sein du gouvernement ! Et rien n'a changé pour le citoyen !