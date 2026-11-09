Niger: L'ancien ministre Kalla Moutari toujours à la gendarmerie, deux mois après son arrestation

Au Niger, Kalla Moutari vient de passer plus de deux mois à la gendarmerie de Niamey. L'ancien ministre et figure bien connue du PNDS avait été arrêté quelques jours après la tentative de déstabilisation de la fin du mois d'août 2026. Selon plusieurs sources, l'homme n'a à ce stade pas encore été présenté à un juge.

Plus de deux mois se sont écoulés depuis son interpellation dans le département de Dakoro, région de Maradi au Niger. Kalla Moutari avait alors été emmené par des véhicules de la gendarmerie trois jours après la tentative de déstabilisation fin août 2026 à Niamey. Depuis, il se trouve toujours à la gendarmerie de Niamey, selon plusieurs sources.

Un dossier vide, selon les soutiens

Il n'y a pas de communication autour du cas de celui qui a été ministre de la Défense de Mahamadou Issoufou, entre 2016 et 2019. Et donc, aucune raison avancée pour sa détention. Les mêmes sources affirment qu'il a été entendu, mais jamais présenté à un juge. Le dossier est vide, affirment ses soutiens, selon qui il se porte bien et garde le moral. Kalla Moutari avait déjà été arrêté en 2023, après le coup d'État du CNSP et libéré il y a un an et demi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Deux autres personnes concernées

A ses côtés, à la gendarmerie de Niamey, se trouvent deux autres personnes liées à cette même zone de Dakoro : Kalla Ankourao, ancien ministre des Affaires étrangères, ex-vice président de l'Assemblée nationale du Niger, lui aussi cadre du PNDS, désormais dissout. Ainsi que Harouna Hadiza Adamou, conseillère du Conseil consultatif pour la refondation révoquée de ses fonctions le mois dernier.