Guinée: Guinée - Baowu Resources expose les avantages du projet Simandou

8 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Selon un communiqué de Baowu Resources parvenu à notre rédaction, l'entreprise chinoise a publié, le 6 novembre à Shanghai, en marge de la neuvième Exposition internationale d'importation de Chine (CIIE), un rapport thématique ESG consacré à la durabilité du projet minier de Simandou, en Guinée.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre guinéen de l'Environnement et du Développement durable, Fassou Théa. Au cours de cette cérémonie, celui-ci a souligné que « le projet Simandou était aujourd'hui bien plus qu'un projet minier. Il marque une transformation historique pour l'économie guinéenne et offre une opportunité exceptionnelle de création d'emplois, de développement des infrastructures et d'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes », rapporte le communiqué.

Le président de Baowu Resources, Cao Zhifu, a pour sa part réaffirmé l'engagement de l'entreprise à accompagner les différentes parties prenantes. Il a déclaré que « Baowu Resources était disposé à travailler avec toutes les parties pour faire progresser le développement durable de Simandou de manière plus stable, plus concrète et plus ambitieuse », indique la même source.

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