Sénégal: Novembre bleu - Le personnel de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga sensibilise aux cancers masculins

Afin de sensibiliser les populations aux cancers masculins, notamment ceux de la prostate et des testicules, le personnel du Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye et la Team randonnée pédestre de Louga ont sillonné, ce dimanche, les artères de la capitale du Ndiambour. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne « Novembre Bleu ».

Cette randonnée pédestre a enregistré une forte mobilisation des autorités administratives locales, des chefs de service ainsi que des représentants des collectivités territoriales.

« À l'image des grands hôpitaux du pays disposant de services d'urologie, des activités de sensibilisation aux cancers de la prostate et des testicules sont organisées durant tout le mois de novembre », a déclaré le Dr Ibrahima Diabaté, chirurgien urologue au Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

Selon lui, « Novembre Bleu » est avant tout une campagne dédiée à la sensibilisation et au dépistage des cancers masculins.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le spécialiste a révélé que son service enregistre entre deux et trois nouveaux cas de cancer de la prostate par mois. « Les cancers de la prostate que nous recevons sont généralement diagnostiqués à un stade très avancé. Dans ces conditions, les possibilités de guérison définitive sont pratiquement inexistantes », a-t-il déploré. Il a précisé que, dans la plupart de ces situations, le traitement palliatif reste la seule alternative.

Toutefois, le Dr Ibrahima Diabaté a souligné que le cancer de la prostate peut être guéri lorsqu'il est diagnostiqué et pris en charge suffisamment tôt. À cet effet, il a exhorté les hommes âgés de 45 ans et plus à consulter un urologue pour se faire dépister.

Dans cette même dynamique, le Dr Diabaté a annoncé l'organisation de consultations médicales gratuites durant tout le mois de novembre. « Tout homme souhaitant bénéficier d'une consultation est invité à se rapprocher du service social de l'hôpital pour y laisser ses coordonnées », a-t-il indiqué.