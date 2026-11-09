Sénégal: Le Cercle Sénégal-Maroc d'amitié et de fraternité dévoile ses ambitions au khalife général des mourides

Le Cercle Sénégal-Maroc d'amitié et de fraternité (CESEMAF) poursuit ses efforts en faveur du rapprochement entre les deux peuples. Une délégation de l'organisation, conduite par son président, Amadou Kane, a été reçue, samedi 7 novembre, par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké à Touba . Cette audience a permis aux responsables de présenter leur plan d'action ainsi que leurs initiatives dans les domaines social et éducatif.

Au cours des échanges, le président du CESEMAF a annoncé plusieurs projets destinés à soutenir les communautés des huit anciens villages de reclassement social. Parmi les initiatives envisagées figure la mise en place d'activités productives, notamment la création d'une unité de transformation des déchets plastiques dans l'un de ces villages, situé dans la région de Kolda. Le projet vise à valoriser ces déchets en produits commercialisables et à générer des revenus pour les populations locales, particulièrement les femmes.

L'organisation a également fait part de sa volonté de contribuer à la réhabilitation de la Maison du Sénégal au Maroc, notamment à Fès. Cette résidence, dont l'état de dégradation a été signalé par des dignitaires religieux, devrait bénéficier d'un programme de restauration avec l'appui des partenaires du CESEMAF.

Sur le volet éducatif, onze bourses d'études, dont une entière et dix demi-bourses, ont été mises à la disposition du guide religieux. Une démarche qui traduit l'engagement de l'organisation en faveur de la formation des jeunes.

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À l'issue de l'audience, la délégation a sollicité les prières de Serigne Mountakha Mbacké pour la consolidation des relations d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Maroc. Le secrétaire général du CESEMAF, Lahlou Sidi Mouhamed, a, pour sa part, invité les jeunes à la vigilance face à certains médias étrangers qui, selon lui, diffusent des contenus susceptibles de fragiliser les relations entre les deux peuples.