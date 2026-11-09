Sénégal: Sindian - Un ministre plaide pour un hommage national à Cheikh Sountou Badji

Sindian — Le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, a plaidé pour un hommage national au marabout Cheikh Sountou Badji d'Aïni Salam pour sa participation à la pacification du pays ainsi que son rôle dans le dialogue islamo-chrétien

"Le moment est venu de rétablir un certain nombre de choses. Il est temps aussi de rendre un hommage national à tous ceux qui ont participé à pacifier le pays et participé à la mise en place du dialogue islamo-chrétien, dont feu Cheikh Sountou Badji", a dit le ministre, dimanche, lors de la cérémonie officielle de la ziarra annuelle dédiée à cette grande figure religieuse.

La Casamance gagnera à rendre un hommage à cet homme, qui est un "héritage du Fogny", a dit M. Diémé, promettant de travailler sans relâche pour que la République lui soit reconnaissante.

"Je fais ce plaidoyer à l'endroit de tous ceux qui sont détenteurs d'une voix, y compris les députés à l'Assemblée nationale, parce que feu Cheikh Sountou Badji est un bien commun que chacun peut défendre", a-t-il soutenu.

Il a invité les autorités politiques et religieuses à s'intéresser davantage à l'histoire de ce guide religieux et à travailler à rendre sa mémoire éternelle pour le bien de la Casamance afin d'en faire une référence pour la paix et la communion.