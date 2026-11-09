Sénégal: PRODAC - Djidiack Faye promet de se mobiliser pour satisfaire les attentes

Fatick — Le nouveau coordonnateur du Programme national des domaines agricoles communautaires (PRODAC), Djidiack Faye, s'est engagé à faire son possible pour mener à bien sa mission à la tête de cette structure.

"Je remercie du fond du coeur Monsieur le président de la République de m'avoir fait confiance pour me mettre à la tête du PRODAC, qui est un programme stratégique pour le développement rural au Sénégal. Je ne ménagerai aucun effort pour mériter cette confiance, et je compte, avec intégrité, mobiliser toute mon énergie intellectuelle et technique pour satisfaire ces attentes par rapport à ce projet important", a-t-il notamment dit.

M. Faye s'exprimait en marge d'un rassemblement politique, dimanche, à Fatick, suite au rejet du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l'année 2026.

"Malgré la morosité de l'économie", souligne-t-il, "380 milliards de francs CFA ont été prévus" pour le secteur privé et contribuer à impacter la vie économique sénégalaise.

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"Beaucoup ont parlé des bourses de sécurité familiale. C'est important dans un pays où le revenu par habitant est très faible", a-t-il souligné, évoquant aussi les hôpitaux et écoles devant "être pris en charge dans le cadre de cette LFR".

Selon Djidiack Faye, du point de vue de la gouvernance, "une LFR est une pratique ordinaire qui se fait tous les ans, parce que tout simplement la budgétisation étant une prévision, sa qualification première, c'est justement parce qu'il a un caractère itératif et on a justement la possibilité de la réajuster, selon le contexte".

Djidiack Faye juge qu'au dernier trimestre de l'année budgétaire, il est "normal qu'une LFR puisse advenir pour rectifier" les prévisions budgétaires.

"Mieux, des priorités peuvent changer selon le contexte", dit-il, citant les conséquences de la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine, "mais aussi, globalement, le contexte mondial et une saison des pluies qui mérite qu'on réajuste par rapport à l'aide qu'on doit apporter aux populations".

Sous ce rapport, "il n'y a pas une loi budgétaire qui ne va pas nécessiter des rectificatifs, des réaménagements à la fin de l'année", a encore dit M. Faye.