Sénégal: L''impasse budgétaire' et d'autres sujets en exergue

Dakar — La livraison de lundi de la presse quotidienne revient très largement sur le rejet, par la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, de plusieurs textes du projet de budget 2027, sujet qui fait la une des journaux en même temps que celui portant sur le naufrage d'une pirogue de migrants au large de Lompoul (nord-ouest).

Réunis, samedi 7 novembre, en présence du ministre des Finances, Cheikh Diba, les députés de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale ont rejeté "l'ensemble des textes budgétaires soumis par le gouvernement", rapporte Sud Quotidien.

"Ils [les membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale] dénoncent des incohérences dans les chiffres, des prévisions peu finançables et l'absence de documents essentiels, notamment la loi de règlement 2025", indique le journal.

Les députés de la majorité parlementaire Pastef "dénoncent des prévisions contestables, des incohérences macro-économiques et une documentation budgétaire incomplète", note le quotidien Yoor-Yoor.

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"Pastef rejette tout", affiche de son côté Walfquotidien, avant de relever que la commission des finances de l'Assemblée nationale "pointe un 'défaut de sincérité budgétaire"', le quotidien L'As faisant observer que le rejet du projet de budget 2027 "relance les tensions entre l'exécutif et la majorité parlementaire".

"Alors que le gouvernement prépare l'examen du budget 2027, les conditions d'élaboration de ce projet suscitent déjà des contestations", fait remarquer le quotidien L'As, en titrant "Pastef bloque encore".

"Nouveau coup d'arrêt pour l'exécutif à l'Assemblée nationale. Samedi 7 novembre, la commission des finances a rejeté le projet de loi de finances initiale (LFI) 2027, entraînant le blocage automatique de tous les budgets ministériels", écrit L'Observateur.

Tribune estime que l'action du gouvernement se trouve bloquée par le "rejet en cascade de plusieurs budgets et de la dette publique en commission [des Finances]" de l'Assemblée nationale.

"Crash budgétaire à l'Assemblée [nationale]", renchérit le journal Le Quotidien, selon lequel le marathon budgétaire "s'est transformé en bras de fer entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif".

"Après le rejet-surprise de la loi de finances initiale (LFI) 2027 et des budgets clés de l'Etat par la commission des finances ce samedi, la vague de rejets s'est poursuivie ce dimanche 8 novembre 2026 avec les ministères de l'Enseignement supérieur, de l'Environnement, après le Commerce et l'Industrie", écrit le journal, soulignant que "les autres ministères verront aussi leurs budgets être rejetés par la majorité Pastef à l'Assemblée [nationale]".

Le Quotidien ajoute, pour conclure son propos sur ce sujet : "Entre guerre d"influence politique et exigences de sincérité budgétaire, le Sénégal s'enfonce dans une période d'incertitude inédite".

Le Soleil retient surtout la volonté de l'exécutif d'assainir les finances publiques. "Confronté à un environnement international dégradé et à des contraintes budgétaires strictes, écrit-il, le gouvernement choisit la voie de la rigueur et de la sincérité comptable pour redresser les finances publiques".

Plusieurs quotidiens s'intéressent, dans le même temps, au chavirement d'une embarcation transportant des migrants au large de Lompoul, dans la région de Louga (nord-ouest), à l'image de Libération parlant d'un "nouveau drame du 'Barça walla barsakh"'. "35 corps sans vie repêchés, vers le déploiement d'une morgue mobile à Kébémer", indique la même publication.

Les Forces de défense et de sécurité sont "mobilisées, les recherches se poursuivent", rapporte le quotidien Les Echos, selon lequel le président de la République Bassirou Diomaye Faye, "très affecté, promet une traque sans merci".

"En l'espace de soixante-douze heures, la frange côtière de la région de Louga s'est transformée en un immense et insoutenable parloir de la mort", avec la découverte d'une trentaine de corps sans vie, "boursouflés par le sel et l'océan [...]".

"Ils étaient le sang, les bras et l'avenir de cette région maraîchère. Derrière les chiffres froids d'un énième naufrage de l'émigration [irrégulière], se cache une tragédie humaine d'une intensité pathétique absolue", poursuit L'Observateur.

Il insiste, dans un élan porté par l'émotion : "Des concessions entières se réveillent vidées de leurs hommes, des mères avouent leur complicité désespérée, et la terre, autrefois nourricière, pourrit en même temps que les espoirs d'une jeunesse oubliée".