Sénégal: Golf des Almadies - Un 'poumon vert' sous perfusion, mais révélateur du potentiel sénégalais

Dakar — À Dakar, le Golf des Almadies, unique parcours fonctionnel de la capitale, survit grâce à ses membres, à ses green fees (droit d'entrée payant) et à l'obstination de sa présidente. Son entretien coûte cher, sa survie foncière reste incertaine. Les acteurs du golf estiment, malgré tout, que le Sénégal pourrait prétendre à une place sur la carte africaine.

Sur les 12 hectares de la pointe des Almadies, le vent balaie des départs et des greens fraîchement refaits. La remise en état du site a été la priorité du premier mandat de Fatima Tall Dièye, présidente du Golf Club Pointe des Almadies (GCPA) depuis 2022.

"Le golf était complètement tombé en désuétude", a-t-elle dit dans un entretien accordé à l'APS, précisant qu'après la période du Covid, les départs et dix greens ont été reconstruits.

Les effets se mesurent dans les comptes : le club est passé de 121 membres à près de 300, entre expatriés, diplomates, une forte communauté coréenne et une clientèle sénégalaise rajeunie, des entrepreneurs de 30 à 40 ans notamment. Les visiteurs de passage, eux, paient 20 000 FCFA en semaine et 25 000 le week-end, et leur afflux porte désormais une part importante des recettes.

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Mme Dièye écarte l'image d'un sport de privilégiés. "Ceux qui jouent au golf au Sénégal ne sont pas forcément des hommes riches", affirme-t-elle, évoquant des passionnés qui paient parfois par tranches. Les Golf Nights, avec balles lumineuses et food courts (aire de restauration), ou les sponsorings de trous par des entreprises sénégalaises, servent à élargir le public.

Le défi de l'eau et la menace foncière

Le véritable défi dans ce parcours est l'arrosage. Hors hivernage, le parcours vire au sable, et il faut pourtant maintenir départs et greens verts, faute de quoi on ne joue pas. La facture d'eau dépasse 2 millions de francs CFA par mois dès novembre-décembre, soit entre 25 à 30 millions sur dix mois, selon la présidente.

Elle rappelle que le club bénéficiait jadis du tarif spécial des maraîchers, à 80 FCFA le mètre cube. Ce tarif a été supprimé sous Abdoulaye Wade, au temps des pénuries récurrentes. La tarification progressive fait désormais grimper le prix entre 800 et 1 000 FCFA le mètre cube, à hauteur de la consommation du parcours. Le club discute d'une formule avec les autorités, selon Mme Dièye.

Le parcours, tracé à l'initiative de l'épouse de l'ancien président Abdou Diouf sur une réserve foncière de l'État, fonctionne sous un contrat décennal renouvelé tous les dix ans. Sa position en bord de mer attise les convoitises. Mme Dièye dit avoir été sollicitée à plusieurs reprises par des promoteurs souhaitant bâtir villas et immeubles, jusqu'à un projet récent dont l'initiateur affirmait en avoir parlé au chef de l'État. Il n'a pas abouti. "Le parcours est toujours menacé", prévient-elle.

Elle met en avant l'ancrage social du club. Les communautés de Ngor, Ouakam et Yoff fournissent selon elle 70 % du personnel, et 95 % des caddies en sont issus. La présidente du GCPA propose ainsi de classer le site comme espace protégé, à l'image des aires marines protégées ou des forêts de Mbao.

Elle le présente comme "le seul poumon vert de Dakar intramuros", et cite un pic de pollution de 82 % à la place de l'Indépendance à 14 h, contre une pollution "à zéro" sur le parcours. Ces chiffres sont les siens, mais l'argument environnemental est au coeur de sa démarche auprès du ministère en charge de l'Environnement.

L'appel à investissement, le plaidoyer de Samba Papi Niang

Le golfeur professionnel Samba Papi Niang, considéré comme le numéro un masculin de la discipline au Sénégal, salue les progrès récemment réalisés.

La fédération organise un Open devenu l'un des rendez-vous phares d'Afrique de l'Ouest et lancera en 2027 la deuxième édition d'un championnat national. Un programme junior fonctionne déjà au GCPA mais il décrit un environnement "très difficile" pour les professionnels : seulement trois parcours de golf fonctionnel dans le pays dont un seul de 18 trous (celui du Golf de Saly), peu de soutien pour les déplacements, le matériel et l'encadrement technique.

Il rappelle qu'en Afrique, 80 à 90 % des professionnels sont d'anciens caddies. Il plaide donc pour des circuits amateurs à tous les niveaux, du junior de 5-6 ans jusqu'aux qualifications professionnelles, avec suivi et infrastructures. Il regrette l'absence du golf aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, y voyant la conséquence directe du manque d'équipements.

Sa doléance aux autorités est précise : inciter les bailleurs à investir dans des parcours et des golf resorts. Il cite le Maroc et le Kenya, qui vont jusqu'à imposer à certains investisseurs la construction de terrains de golf, pour leur apport à la préservation de l'environnement, au tourisme et à l'économie. Un parcours, souligne le golfeur sénégalais, peut faire travailler un millier de personnes.

Les exemples du continent

Des récentes données de 2026 recensent 746 parcours en Afrique, répartis dans 658 clubs. L'Afrique du Sud est de très loin le premier pays africain pour le golf : elle concentre environ la moitié des parcours du continent et accueille la majorité des tournois internationaux, dont le Nedbank Golf Challenge.

Créé en 1981, le Nedbank Golf Challenge a offert dès ses débuts une cagnotte d'un million de dollars, pour récompenser les joueurs, une somme historique pour l'époque, réussissant ainsi à attirer Jack Nicklaus, Gary Player, Seve Ballesteros, Lee Trevino et Johnny Miller, cinq légendes du golf mondial.

Il est devenu une épreuve majeure du DP World Tour (circuit européen), avec un plateau de 64 joueurs et une forte dotation.

Au Maroc, avec ses près de 70 parcours recensés, le tournoi du Trophée Hassan II, fondé en 1971 par le roi Hassan II, est l'un des tournois invitatifs les plus prestigieux au monde. Son parcours rouge, conçu par Robert Trent Jones Sr., est considéré comme l'un des plus beaux d'Afrique, et le tournoi a accueilli des légendes telles que Billy Casper, Payne Stewart, Nick Price et Ernie Els.

Magical Kenya Open est le tournoi de golf le plus populaire du Kenya, avec plus de 50 ans d'histoire. Il attire des joueurs internationaux, a été remporté par des figures comme Seve Ballesteros et Ian Woosnam, et bénéficie d'une dotation importante ainsi que d'un fort soutien institutionnel et corporate. Le pays dispose d'une quarantaine de parcours.

Le Championnat de golf de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) dont la 26e édition, tenue cette année du 2 au 8 novembre, est devenu un événement phare du golf ouest-africain. Il attire des professionnels, amateurs, dirigeants et diplomates.

La numéro un du classement féminin au Sénégal, Oumy Guèye, ainsi que Samba Papi Niang, y ont participé. Son prestige croissant repose sur la qualité des parcours, la vitalité des clubs et son rôle dans le développement régional du sport.

L'île Maurice accueille également un prestigieux tournoi de golf, le AfrAsia Bank Mauritius Open. C'est le premier tournoi de golf au monde à être sanctionné par trois grands circuits internationaux : le DP World Tour, l'Asian Tour (circuit asiatique) et le Sunshine Tour (circuit sud-africain).

Ces exemples ont un point commun. Ni l'Afrique du Sud, ni le Kenya, ni Maurice ou le Maroc n'ont attendu les compétitions pour construire une infrastructure, publique ou privée, avant d'élaborer un calendrier de compétitions.

Comment le Sénégal peut entrer dans le cercle

Le Sénégal ne part pas de rien. Il compte un parcours en bord d'océan, un Open régional déjà installé, un vivier de jeunes issus des caddies et une capitale qui accueille aujourd'hui les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Il lui manque toutefois l'essentiel : des parcours supplémentaires et un cadre public pour les financer. Pour y parvenir, les acteurs du secteur dessinent une même séquence, qui commence par la sécurisation de l'existant.

Le Golf des Almadies ne pourra servir de socle à une ambition nationale tant que son avenir foncier et financier restera incertain.

Un classement protecteur du site, défendu par Fatima Tall Dièye, au nom de sa valeur environnementale, et un tarif de l'eau adapté à un espace vert d'intérêt public desserreraient l'étau qui pèse sur le club.

Viendrait ensuite la multiplication des parcours, c'est le sens du plaidoyer de Samba Papi Niang, qui invite l'État à attirer les investisseurs par des golf resorts adossés à des projets touristiques et sportifs. Incitations fiscales ou cahiers des charges incluant un terrain de golf, comme au Maroc et au Kenya, en seraient les leviers.

Reste à bâtir la filière, sans laquelle ces infrastructures ne suffiraient pas. Sous l'impulsion de la fédération, des circuits amateurs devraient couvrir tous les niveaux, du junior de 5-6 ans jusqu'aux qualifications professionnelles, avec suivi et encadrement. Ils offriraient aux caddies, dont sont issus 80 à 90 % des professionnels africains, une voie d'accès réelle vers le haut niveau.

Une épreuve cosanctionnée par un grand circuit suppose des parcours de standard international en nombre suffisant, un public et des sponsors.

Le chemin sera long. Mais à Dakar, le golf n'est plus un sport marginal, et ceux qui le défendent demandent désormais aux autorités de lui donner les moyens de grandir.