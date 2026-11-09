Mali: Un jeune entrepreneur malien mise sur les médias pour promouvoir le potentiel agricole de son pays

Bamako — Cofondateur de Delta Agro, une entreprise malienne spécialisée dans la distribution de produits agroalimentaires et la promotion du secteur agricole, Ibrahima Bocoum, 29 ans, entend contribuer à la souveraineté alimentaire du Mali à travers un magazine dédié à la valorisation des activités agricoles, à la diffusion des bonnes pratiques et à la mise en relation des acteurs de la filière.

Créée en fin 2024, Delta Agro développe ses activités autour de la distribution d'intrants agricoles, d'aliments pour bétail et volaille, ainsi que de la communication et l'information agricoles.

Au Salon des médias au Mali (5-8 novembre), l'entreprise met en Delta Agro Magazine, prolongement de ses activités dans le domaine des médias.

Pour Ibrahima Bocoum, ce projet est né d'un constat : "Nous savons produire au Mali, mais nous ne savons pas vendre". Une situation qui, selon lui, révèle les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux producteurs, notamment en matière de rendement, de commercialisation et d'accès au financement.

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"La vocation de Delta Agro Magazine est de servir de pont entre l'offre et la demande", explique le jeune entrepreneur, convaincu que le développement agricole nécessite une meilleure circulation de l'information et une plus grande visibilité des opportunités économiques du secteur.

À ses yeux, l'agriculture mérite un traitement médiatique spécialisé, à la mesure de son importance dans l'économie nationale et dans la quête de souveraineté alimentaire.

Il estime que la couverture de ce secteur exige une connaissance des réalités agricoles, au-delà de la seule maîtrise des techniques journalistiques.

"Il y a un langage journalistique, mais il y a aussi un langage agricole. Il faut maîtriser l'agriculture pour parler ce langage", souligne-t-il, justifiant ainsi le positionnement éditorial de son magazine.

Les compétences agricoles, un défi majeur

Interrogé sur les principaux obstacles à la souveraineté alimentaire du Mali, Ibrahima Bocoum place la question des compétences au premier rang.

Il identifie des besoins importants dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.

À travers son magazine, il ambitionne de contribuer au renforcement de ces capacités, notamment par la diffusion de bonnes pratiques agricoles, des contenus de formation et des articles techniques élaborés en collaboration avec les services de l'État, les professionnels des différentes filières et les entrepreneurs agricoles.

L'accès au financement constitue également un défi majeur, selon lui. Le média entend ainsi mettre en lumière les potentialités du secteur, ses perspectives de développement et les opportunités d'investissement susceptibles d'attirer davantage de partenaires financiers.

Dans cette perspective, Delta Agro Magazine veut jouer un rôle d'interface entre les producteurs, les investisseurs et les autres acteurs de la chaîne de valeur agricole.

Pour le jeune entrepreneur, l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire passe par un des investissements conséquents dans l'agriculture, secteur qu'il considère comme un moteur essentiel du développement économique du Mali.

"Le Mali ne peut que se développer par l'agriculture", affirme-t-il, résumant sa vision à travers la devise de son entreprise : "Nourrir une nation commence par soutenir celles et ceux qui la nourrissent".