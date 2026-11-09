Tunisie: Béja - Projection lumineuse sur la Kasbah pour lancer le festival "Fondou Béji"

Béjà — La Kasbah de Béja s'est parée, vendredi, de lumières.

Éclairage artistique et projection lumineuse ont fait de ce monument un tableau à l'occasion du lancement de la deuxième édition du festival « Fondou Béji » qui court jusqu'au dimanche 8 novembre. La cérémonie d'ouverture a ensuite salué ceux qui font la culture à Béja et au-delà : hommes de théâtre, délégués à la culture, fondateurs de festivals et de structures culturelles, mécènes du secteur. Un défilé a suivi au cours duquel les artisanes de Béja y ont présenté des créations inspirées du costume traditionnel.

La présidente de l'association organisatrice de la manifestation « Faka pour la culture et le divertissement » Rania Abdelli, l'a affirmé à la correspondante de l'agence TAP dans la région. Cette édition marie authenticité et renouveau, et parle à toutes les générations. Pendant trois jours, selon elle, la projection réalise un rêve de Béjaois, celui de voir leur monument autrement. Le festival veut aussi révéler les personnalités et les sites de la région puis transmettre le patrimoine aux jeunes avec des techniques nouvelles.

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Pour y parvenir, les organisateurs ont invité le laboratoire créatif « Medd », du Centre international de Tunis pour la culture numérique qui intègre la technologie à la présentation du patrimoine. Des mets typiques de Béja vont compléter le programme. Côté jeunesse, le festival ne laisse personne au bord de la route. Les étudiants découvrent le laboratoire à la cité universitaire. Les enfants jouent à « La clé de la ville », un jeu interactif. Les scouts de Béja, eux, entraînent leur groupe dans la médina et un colloque scientifique interroge les portes de la cité.

Bâtie par les Carthaginois comme petit fort au Ier siècle avant J.-C., la Kasbah fut détruite puis reconstruite par les Romains. Les Hafsides y ont ajouté au XVIe siècle une forteresse de 14 canons. Les Ottomans y ont installé une garnison de janissaires et l'armée française un quartier général au XIXe siècle. Chaque maître des lieux a laissé sa marque. Le festival laisse la sienne : la lumière aux temps de la technologie.