Tunisie: « Jaras » d'Assem Bettouhami remporte le Grand Prix du Festival national du théâtre tunisien

TUNIS — Cloche rafle la mise. La pièce (Jaras) d'Assem Bettouhami produite par le Théâtre national tunisien a décroché samedi soir le Grand Prix de la création théâtrale, doté de 30 mille dinars.

Elle a ainsi couronné la 4e édition du Festival national du théâtre tunisien « Les Saisons de la création ». La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, et de nombreuses personnalités du théâtre, de la culture et des médias ont assisté à la cérémonie de clôture, à la salle Le 4e Art, à Tunis. « Jaras » ne s'arrête pas là. Mohamed Chaouki Khouja et Assem Bettouhami lui ont offert aussi le prix du meilleur texte théâtral (10 mille dinars).

Cyrine Gannoun s'est imposée à la mise en scène (10 mille dinars) avec « Testostérone », produite par le Théâtre El Hamra. Marwen Missaoui, lui, a décroché la meilleure scénographie (10 mille dinars) pour « Fondu noir » (3, rue de Palestine), une production du Théâtre de l'Opéra de Tunis. « Testostérone » a brillé également côté interprétation : Abdelmonem Chouayet remporte le prix du meilleur comédien (10 mille dinars).

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Chez les comédiennes, Assala Kouas l'emporte (10 mille dinars) pour « Tête à tête », signée Mohamed Kouas et produite par Be Actor Studio. Quatorze spectacles, venus de différentes régions, étaient en compétition. Le jury, présidé par la comédienne Mouna Noureddine, réunissait le metteur en scène Ghazi Zaghbani et les comédiennes Mounira Zakraoui et Nissaf Ben Hafsia. Les jeunes talents ont aussi eu leur moment. Trois prix d'encouragement leur étaient destinés. Azza Haddar a décroché celui de la photographie théâtrale pour « Laps de temps » de Hamza Ouertatani.

Nour Chaouch, elle, a reçu celui de la vidéo théâtrale pour « Les Chaussures » de Mounir Argui. Le prix du meilleur article critique est revenu à Nourhene Jaafar. Mohamed Ayeb présidait le jury de la photographie, avec Amira Zili. La réalisatrice Salma Baccar et Nidhal Guiga composaient celui de la vidéo. Faouzia Mezzi dirigeait le jury de la critique, aux côtés de Moufida Khelil. Dans son allocution, le directeur général du Théâtre national tunisien (TNT), Moez Mrabet, a plaidé pour la poursuite de la décentralisation culturelle et une ouverture accrue aux régions.

Le festival y contribue déjà, a-t-il rappelé : sa 3e édition a lancé à Tozeur les « Rencontres théâtrales du Sud », suivies cette année des « Rencontres théâtrales du Centre », à Kairouan. Pour lui, le festival dépasse la compétition. C'est aussi un espace de rencontres, de partage d'expériences et de confrontation des visions artistiques entre professionnels. Tout en soulignant la volonté de rapprocher le public du théâtre, il a précisé que cette édition reposait sur un partenariat entre les secteurs public et privé avec des spectacles accueillis à la salle Le 4e Art et à El Teatro.

Moez Mrabet a aussi annoncé le renouvellement des prix d'encouragement aux jeunes en critique, photographie et vidéo. L'objectif étant d'éveiller l'intérêt des nouvelles générations et de promouvoir les formes d'expression artistique. Il a également mis en avant les rencontres intellectuelles et les activités de formation consacrées aux problématiques de la pratique théâtrale et aux perspectives de l'intelligence artificielle dans la création scénique.

Le rideau tombe sur un hommage à Mohamed Driss et Taoufik Jebali, deux grandes figures du théâtre tunisien dont les parcours ont façonné des démarches artistiques marquantes.