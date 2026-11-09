Afrique de l'Ouest: COFEB - Le défi du leadership stratégique

Dans un secteur bancaire soumis à des transformations technologiques, réglementaires et concurrentielles de plus en plus rapides, la maîtrise des outils financiers ne suffit plus.

La capacité à anticiper les ruptures, à arbitrer dans l'incertitude et à conduire le changement devient un facteur déterminant de compétitivité. C'est précisément sur ce terrain que s'inscrit la deuxième promotion du programme exécutif Cemstrat, porté par la BCEAO, à travers le COFEB, et HEC Paris. Trente cadres bancaires de l'UEMOA viennent d'achever six mois de formation. Reste désormais le plus exigeant : faire de ces compétences individuelles un levier de transformation collective.

La cérémonie de remise des certificats a consacré l'aboutissement de six mois de formation pour trente professionnels issus du secteur bancaire de l'Union. Mais derrière la distinction académique, le programme pose une question plus stratégique : les institutions financières de l'UEMOA disposent-elles des compétences managériales nécessaires pour conduire les mutations qui redessinent leur environnement ?

L'enjeu dépasse, en effet, le perfectionnement technique des cadres.

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Dans un paysage bancaire marqué par l'accélération de la digitalisation, l'évolution des usages, la montée de nouveaux acteurs et le durcissement des exigences réglementaires, les décisions de direction engagent désormais des transformations profondes. Elles supposent une vision d'ensemble, une capacité d'anticipation et un leadership qui ne se limite pas à la gestion quotidienne des opérations.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le Certificat exécutif en management de stratégie (Cemstrat), développé dans le cadre du partenariat entre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), à travers son Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires (COFEB), et HEC Paris.

De la compétence technique à la vision stratégique

La diversité des profils constitue l'un des intérêts du dispositif. Elle permet de confronter des expériences institutionnelles et nationales différentes, dans un secteur où les problématiques de gouvernance, de rentabilité, de gestion des risques et d'innovation ne se posent pas toujours dans les mêmes termes.

Pour HEC Paris, la formation repose précisément sur la complémentarité entre l'expertise académique de l'école et celle de la banque centrale. La représentante de l'établissement a rappelé que le programme, lancé il y a cinq ans, a progressivement évolué avec l'introduction de deux niveaux de formation et la possibilité de capitaliser les certificats obtenus en vue d'un diplôme de master exécutif.

L'évolution des niveaux de certification témoigne de la structuration progressive du programme et de son ambition de proposer un parcours de formation continue adapté aux responsabilités croissantes des cadres du secteur.

Le véritable test commence après la formation

Pour la BCEAO, l'ambition est de faire de cette formation un instrument de transformation du management bancaire. Cette ambition appelle toutefois une exigence : les acquis d'une formation exécutive ne produisent leurs effets que lorsqu'ils se traduisent dans les pratiques de gouvernance, les choix d'investissement, l'organisation des équipes et la conduite des projets stratégiques. La valeur d'un tel programme ne se mesure donc pas seulement au nombre de certificats délivrés, mais aussi à la capacité des institutions à tirer parti des compétences ainsi renforcées.

C'est aussi ce qui donne tout son sens à l'amélioration continue annoncée par la BCEAO et HEC Paris. Les observations des participants doivent notamment conduire à revoir la durée de certains modules en ligne, à approfondir des thématiques et à multiplier les échanges d'expériences avec les professionnels du secteur bancaire.

Cette démarche d'ajustement est importante. Elle rappelle que la formation des dirigeants ne peut être un dispositif figé, déconnecté des évolutions du métier et des besoins opérationnels des institutions.

Au fond, le partenariat entre la BCEAO et HEC Paris répond à un enjeu qui dépasse les parcours individuels. Dans une Union où les banques doivent simultanément consolider leur solidité, améliorer leur efficacité et accompagner le financement des économies, la qualité du leadership constitue un facteur essentiel de leur capacité d'adaptation.

Les trente cadres certifiés rejoignent ainsi un réseau de professionnels appelés à porter ces transformations. Mais leur réussite ne se lira pas uniquement dans leur parcours académique. Elle se mesurera à leur capacité à faire évoluer les organisations qu'ils dirigent ou au sein desquelles ils exercent des responsabilités.

Former des stratèges est une étape. Faire émerger une culture de la décision stratégique dans les banques de l'UEMOA en est une autre, autrement plus décisive.