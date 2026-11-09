Ile Maurice: Le contrat de Gassen Dorsamy ne serait pas renouvelé après le 11 décembre

L'avenir de Gassen Dorsamy à la tête de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) serait désormais fixé. Réuni vendredi 6 novembre, le board de la corporation aurait décidé de ne pas renouveler le contrat du directeur général, qui arrive à échéance le 11 décembre prochain. Contrairement à l'éventualité d'une prolongation mensuelle évoquée précédemment, aucune extension de son engagement ne serait envisagée. Selon des sources proches du dossier, cette décision aurait été prise sur instruction du Prime Minister's Office (PMO), dont relève le ministère de tutelle de la corporation.

Toujours selon nos informations, la lettre annonçant le non-renouvellement de son contrat a été envoyée par courrier express à son adresse résidentielle. Gassen Dorsamy se trouvant en mission professionnelle en Chine, elle aurait été réceptionnée par des membres de sa famille samedi 7 novembre. Cette démarche laisserait peu de place à un éventuel revirement, nos sources soutenant que la décision du conseil d'administration est définitive.

Outre son président, le board réunit des représentants de la Mauritius Ports Authority, de la State Investment Authority, des employés de la CHCL et des consommateurs. Plusieurs de ses membres relèvent directement du Premier ministre (PM) : un représentant du ministère de la Défense, des Affaires intérieures et des Communications extérieures, ministère de tutelle de la corporation, un représentant du PMO, un membre indépendant nommé par le PM et deux membres supplémentaires dont la nomination relève, selon nos renseignements, de sa discrétion.

En poste depuis décembre 2024, Gassen Dorsamy s'est rendu en Chine le 30 octobre dernier en compagnie du président du board et d'un ingénieur de la corporation. Cette mission s'inscrit dans le cadre du projet d'acquisition de deux nouveaux portiques destinés aux opérations portuaires, dont la construction doit démarrer en 2027.

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Ce déplacement a néanmoins suscité de vives critiques de la part du Front syndical portuaire (FSP). Son président, Gérard Bertrand, remet notamment en question la nécessité de la présence du directeur général à une réunion de lancement consacrée à des questions techniques. Il estime qu'une visioconférence aurait permis d'éviter des dépenses qu'il juge inutiles, tout en offrant à davantage de responsables techniques la possibilité de participer aux discussions.

Le président du FSP soutient : «Je m'interroge sur la participation de Gassen Dorsamy à la réunion de lancement en Chine. C'est un gaspillage de fonds publics, étant donné qu'il n'est ni ingénieur ni un expert dans ce domaine.»

Gérard Bertrand affirme par ailleurs que les organisations syndicales ont perdu confiance dans la gestion de Gassen Dorsamy. Il évoque notamment les conclusions du dernier rapport d'audit sur la CHCL, qui ont fait l'objet d'une question parlementaire à laquelle le PM a répondu. Selon lui, ce rapport soulève plusieurs interrogations sur la gestion de la corporation et mérite une attention particulière.

Du côté de la Port Louis Maritime Employees Association (PLMEA), dont Gérard Bertrand est également le négociateur, le non-renouvellement annoncé du contrat du directeur général pourrait ouvrir la voie à une nouvelle étape dans les relations entre la direction et les employés.

Les représentants syndicaux dénoncent depuis plusieurs mois une détérioration des relations industrielles, ainsi que ce qu'ils considèrent comme des violations répétées de la convention collective. Selon Gérard Bertrand, ces problèmes ont contribué à instaurer un climat de méfiance entre les travailleurs et la direction de la corporation.

La PLMEA et le FSP estiment qu'un changement à la tête de la CHCL devrait permettre de rétablir le dialogue social et de reprendre les négociations relatives au renouvellement de la convention collective de 2021, un dossier qui accuse, selon eux, un retard important.

Les deux organisations insistent également sur la nécessité de préserver la continuité des opérations portuaires. Elles souhaitent que les décisions concernant la future direction soient prises dans l'intérêt de la corporation, des travailleurs et de l'économie nationale.

Au-delà du départ annoncé de Gassen Dorsamy, plusieurs dossiers majeurs attendent la direction de la CHCL. Parmi eux figure le projet d'ouverture d'une partie du capital de la corporation, pouvant atteindre 40 %, aux groupes maritimes internationaux Maersk et MSC. Le projet d'Island Container Terminal constitue également un enjeu important pour l'avenir des infrastructures portuaires mauriciennes.

Pour Gérard Bertrand, ces projets devront faire l'objet d'une concertation approfondie avec les représentants des employés afin de garantir la protection des emplois et des acquis sociaux. Les syndicats se disent disposés à collaborer avec le gouvernement, le conseil d'administration et la future direction, à condition qu'un véritable dialogue soit rétabli.

Alors que Gassen Dorsamy est attendu à Maurice, la question de sa succession pourrait désormais s'imposer au sein de la corporation. Sauf changement de dernière minute, son mandat à la direction générale devrait s'achever le 11 décembre prochain, après deux années à la tête de cet organisme stratégique pour les activités portuaires du pays.

«Je pars avec le sentiment du devoir accompli»

Joint par téléphone, Gassen Dorsamy confirme avoir refusé la formule d'un contrat mensuel. «Je n'ai pas accepté le contrat mensuel», déclare-t-il, avant de défendre son bilan à la tête de la corporation: «Je pars avec le sentiment du devoir accompli. Au contraire, mieux que prévu. La CHCL a été mise sur les rails, avec plusieurs records et sans emprunt.» Âgé de 76 ans, le directeur général se dit serein face à son départ : «Je n'ai pas de problème pour partir, j'ai 76 ans.»