Ile Maurice: Deux versions après une collision ce lundi

Un accident impliquant un touriste et une automobiliste mauricienne s'est produit vers 11 30, ce lundi 9 novembre, sur le parking de la plage de Mont-Choisy. Si la collision n'a causé aucun dégât matériel majeur apparent, elle a néanmoins donné lieu à des versions divergentes entre les deux automobilistes.

Selon le touriste, son véhicule était à l'arrêt total au moment de l'incident. Il affirme que la voiture qui se trouvait devant lui a soudainement effectué une marche arrière, percutant ainsi son véhicule. Il insiste sur le fait qu'il ne bougeait pas au moment de la collision.

De son côté, la conductrice mauricienne explique avoir actionné ses feux de détresse et engagé une marche arrière alors que son véhicule se trouvait sur une place de stationnement réservée aux personnes en situation de handicap. Selon les explications rapportées, elle aurait effectué cette manoeuvre afin de pouvoir retirer son enfant de la voiture. C'est au cours de cette marche arrière que son véhicule aurait heurté celui du touriste.

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La police s'est rendue sur les lieux afin d'établir les circonstances de la collision. Le touriste déplore toutefois la manière dont sa version des faits aurait été accueillie. Selon lui, les policiers attribueraient la responsabilité de l'accident à son véhicule, sans tenir compte de ses explications.