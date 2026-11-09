Ile Maurice: Des mauriciens décryptent le séisme politique américain

La défaite des républicains aux élections de mi-mandat du 3 novembre dernier marque un sérieux revers pour Donald Trump. En perdant le contrôle des deux chambres du Congrès au profit des démocrates, le président américain voit son pouvoir politique fragilisé à deux ans de la fin de son mandat. Entre espoir d'un rééquilibrage démocratique, interrogations sur la politique étrangère et craintes d'une paralysie institutionnelle, sept compatriotes mauriciens livrent leur analyse de ce tournant politique. Quelle Amérique après les midterms ? Et comment sera le pays durant les deux dernières années de la présidence Trump ?

Le verdict des urnes est un avertissement pour Donald Trump. Deux ans après son retour à la Maison-Blanche, le président américain voit son camp perdre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, désormais dominés par les démocrates. Un revers électoral qui intervient dans un contexte de mécontentement lié notamment au coût de la vie, aux préoccupations économiques et à la guerre avec l'Iran.

Si ce résultat ne remet pas en cause son maintien à la présidence, il modifie considérablement le rapport de force à Washington. À partir de janvier 2027, Donald Trump devra composer avec un Congrès contrôlé par l'opposition, qui disposera de moyens renforcés pour examiner ses décisions, contrôler son administration et freiner certaines de ses initiatives. Pour les Mauriciens qui vivent aux États-Unis, au Canada ou suivent de près l'évolution politique américaine, ce scrutin soulève plusieurs interrogations.

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Pour Rattan Gujadhur, qui a passé une grande partie de sa vie adulte aux États-Unis, le changement de majorité au Congrès entraînera des tensions grandissantes entre la Maison-Blanche et les parlementaires, ainsi qu'un recours potentiellement accru aux pouvoirs exécutifs de Donald Trump. Il anticipe également davantage de contrôles et d'enquêtes sur les décisions de l'administration. Sur le plan économique, l'inflation, le pouvoir d'achat et l'emploi resteront des préoccupations majeures. À l'international, les relations avec l'Ukraine, l'OTAN, la Chine et le Moyen-Orient pourraient également être affectées par cette nouvelle configuration politique.

«Les deux dernières années de Trump seront un test crucial pour l'Amérique», estime-t-il. Selon lui, les deux partis se prépareront parallèlement à l'échéance présidentielle de 2028, tandis que les institutions américaines devront démontrer leur capacité à préserver la Constitution, l'État de droit et l'unité nationale.

Son analyse prend également une dimension personnelle. Les États-Unis ont été le pays où il a étudié, construit sa carrière et élevé sa famille. Il dit éprouver un profond attachement pour cette nation, malgré ses imperfections. «J'aime profondément ce pays», confie-t-il. Il n'oublie toutefois pas son pays natal. «Maurice, la belle île où je suis né, restera toujours proche de mon coeur. Elle m'a donné mes racines, mon identité et mes premiers souvenirs. L'Amérique m'a donné la liberté et les possibilités de grandir. Maurice m'a donné mes racines ; l'Amérique m'a donné mes ailes.»

Il espère voir émerger une Amérique «plus forte, plus bienveillante, plus unie et fidèle aux idéaux démocratiques» qui lui ont donné envie d'y construire sa vie.

Pour Robin Mardemootoo, Attorney at Law et Managing Partner chez Dentons, les conséquences de la victoire démocrate se feront sentir à plusieurs niveaux institutionnels. «Au niveau législatif, Trump aura plus de difficulté à faire passer ses programmes républicains. Il aura aussi plus de difficulté pour obtenir du financement, car il devra négocier davantage, avec des conséquences sur le budget», explique-t-il.

«Je pense qu'il y aura beaucoup d'enquêtes initiées par le Congrès, davantage de surveillance de l'administration Trump et des décisions prises par ses nominés politiques.»

Le Sénat démocrate pourrait aussi compliquer les nominations judiciaires proposées par le président. Robin Mardemootoo estime que les démocrates pourraient s'opposer à ses candidats, limitant ainsi sa capacité à façonner certaines institutions.

Il attire également l'attention sur le tempérament du président américain. «Le caractère de Trump est qu'il agit souvent rapidement et par instinct. Il aura quelques difficultés ici, car il ne sera pas toujours suivi par le Congrès.» La politique étrangère sera elle aussi davantage surveillée, particulièrement en matière de dépenses militaires.

Pour les deux dernières années du mandat, l'avocat prévoit une période mouvementée. «Je pense qu'on verra beaucoup d'enquêtes et peut-être quelques procédures de destitution.» Il évoque notamment un possible retour de l'affaire Epstein dans le débat public et des enquêtes visant des proches et amis du régime. Il appelle toutefois à distinguer une enquête de l'établissement d'une culpabilité. «Comme à Maurice, tout cela relève de la politique à la base. Il faut donc prendre cela avec une pincée de sel. Ce n'est pas parce qu'une enquête est initiée que la personne visée est déjà coupable.»

«On verra un show à l'américaine et peu de changements immédiats, car les deux blocs pourraient vouloir camper sur leurs positions.»

Pour Shivraj Sohur, neurologue à Harvard, Chief Executive Officer du Gavalgana Group et président et Chief Medical Officer de la 5-2035 Global Foundation for Community Health, les résultats du scrutin doivent être interprétés comme une démonstration de la capacité de la démocratie américaine à se corriger.

Il établit un parallèle avec le vocabulaire mauricien pour décrire l'ampleur du résultat.

«À Maurice, nous pourrions qualifier les élections américaines de mi-mandat de raz-de-marée ou d'élection corrective.» Selon lui, la victoire démocrate traduit avant tout un vote de mécontentement. «La grande histoire n'est pas le triomphe d'un parti sur un autre. C'est la capacité de la démocratie américaine à corriger sa trajectoire. Ceux qui écrivent déjà la nécrologie de l'Amérique devraient garder leur bouteille de champagne au frais.»

«Le message de l'électorat était moins idéologique que pratique : la vie devient-elle plus abordable ? Les courses, le carburant, le logement et les soins de santé sont devenus le référendum quotidien», souligne-t-il. Il cite les victoires sénatoriales de James Talarico au Texas et du Dr Abdul El-Sayed au Michigan comme des illustrations de cette aspiration à davantage d'équité. Le premier fait référence à un christianisme fondé sur la solidarité avec son prochain, tandis que le second, premier sénateur musulman élu aux États-Unis, vient du domaine de la santé publique et de la tradition progressiste.

Pour Shivraj Sohur, les questions fondamentales sont désormais celles de la justice sociale : «Qui prospère, qui lutte et qui a une chance ?» Il met néanmoins en garde les démocrates contre une interprétation excessive de leur victoire. Un vote de protestation ne constitue pas un blancseing. «Le contrôle des agissements du gouvernement est leur devoir, mais les enquêtes parlementaires ne remplacent pas l'allègement du fardeau des gens ordinaires.»

Du côté républicain, il estime qu'une remise en question est nécessaire. Une démocratie résiliente a besoin d'un parti conservateur crédible, et pas simplement d'un parti défait. Il cite la réélection du gouverneur républicain modéré du Vermont, Phil Scott, qui démontre selon lui que le conservatisme américain ne se limite pas au mouvement MAGA.

Donald Trump conserve néanmoins son droit de veto, ses pouvoirs exécutifs et son influence internationale. Les démocrates disposeront, eux, du Congrès, des crédits budgétaires et des mécanismes de contrôle parlementaire. «Cela peut produire deux années d'enquêtes, de veto et de vaudeville politique. Ou de compromis», observe-t-il.

Il rappelle qu'un précédent existe dans les années 1990, lorsque Bill Clinton avait dû gouverner avec un Congrès républicain. Malgré les affrontements, des accords avaient été trouvés sur le salaire minimum, l'équilibre budgétaire et l'assurance maladie des enfants.

Sur le plan international, il prévoit davantage d'ajustements qu'un changement immédiat de cap. La guerre avec l'Iran, Gaza, les droits de douane, la coopération scientifique et la santé mondiale pourraient connaître des évolutions dans le ton et les financements.

Sa conclusion reste prudente : «Les électeurs ont démontré que la démocratie américaine est vivante. Reste à savoir si cette nouvelle configuration politique sera réellement capable de gouverner.»

Pour Marc Hein, Senior Counsel et fondateur-président de Juristconsult Chambers, cabinet spécialisé notamment en droit des affaires, commercial et financier, les conséquences de cette défaite pourraient dépasser les frontières américaines. «Le programme législatif a changé et cela va mettre un frein à certaines démarches de l'exécutif, c'est-à-dire à ce que la Maison Blanche peut faire», explique-t-il.

Il espère que cette nouvelle majorité permettra de donner davantage de place à l'Afrique dans les priorités américaines. Il rappelle que le dernier National Strategic Review publié par l'administration Trump, à la fin de l'année dernière, consacrait une trentaine de pages au continent.

«On espère que cela s'améliorera, qu'il y aura un meilleur soutien à l'AGOA ainsi qu'un renforcement des relations avec le continent africain», avance-t-il.

Marc Hein souligne également l'absence d'ambassadeurs américains dans plus de 15 pays africains. Une situation qu'il relie à la vague de rappels d'ambassadeurs effectuée par Washington l'année dernière. Depuis, plusieurs postes n'ont toujours pas été pourvus. Or, leur nomination nécessite l'approbation du Congrès. «Il faut donc espérer qu'une collaboration s'établira entre le nouveau Congrès et l'administration Trump afin de nommer de nouveaux ambassadeurs américains en Afrique. On ne peut que souhaiter que cela entraîne un changement positif pour l'ensemble des pays africains, y compris l'île Maurice.»

Cette évolution pourrait-elle également avoir une incidence sur le dossier des Chagos ? Marc Hein reste prudent, mais nourrit un espoir. «Je ne saurais répondre à cette question, mais je peux souhaiter que oui, et qu'il y ait une évolution positive concernant les négociations, qui sont aujourd'hui presque tripartites entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'île Maurice.»

Il rappelle toutefois que la politique étrangère demeure entre les mains du président américain. Concernant les deux dernières années de son mandat, il prévoit aussi des changements possibles dans les domaines des droits humains et de la lutte contre la pauvreté, où les démocrates pourraient davantage faire adopter certaines lois. «Toutefois, je ne pense pas qu'un coup de baguette magique suffira à tout changer du jour au lendemain», tempère-t-il.

Wilson Li préfère, pour sa part, prendre du recul face aux nombreuses prédictions qui entourent déjà la défaite républicaine. «Il me semble plutôt souhaitable d'apaiser les esprits et d'essayer de reconstruire en se focalisant sur les enjeux concrets pour le plus grand nombre, plutôt que d'envenimer encore une fois la fracture», fait-il valoir.

Il reconnaît ne pas avoir souhaité réagir à chaud, étant lui-même plongé dans la réalité américaine. Mais son souhait pour les deux années à venir est clairement exprimé : «Mon souhait est que toutes les parties deviennent suffisamment sages pour promouvoir un changement positif sans division ni conflit.»

Selon lui, les tensions politiques ont progressivement dépassé le cadre des institutions pour s'installer dans les relations quotidiennes. Elles touchent les familles, les amis, les voisins, les colocataires et les collègues de travail. «Il me semble que les gens ici sont épuisés», observe-t-il. «Un peu de calme et de sérénité, immédiatement et pour quelque temps, serait plus que bénéfique pour tous, probablement pour le reste du monde, y compris Maurice, d'ailleurs.»

Au Canada, les résultats sont accueillis avec un certain soulagement, selon Ashvin Raja Rai. «Après la guerre tarifaire et les nombreuses sorties de Donald Trump contre le Canada, la relation entre les deux pays s'est sérieusement détériorée», souligne-t-il.

Cette situation a poussé Ottawa à tirer une leçon : réduire sa dépendance économique envers les États-Unis. Une orientation défendue par le Premier ministre canadien, Mark Carney, et reflétée, selon Ashvin Raja Rai, dans le dernier budget fédéral présenté jeudi dernier. «Il ne faut pas se faire d'illusions : les élections de mi-mandat peuvent limiter Donald Trump, elles ne peuvent pas le rendre prévisible.»

Pour Ashvin Raja Rai, même affaibli sur le plan parlementaire, le président conservera une influence considérable sur les relations bilatérales. Ottawa devra donc poursuivre ses efforts de diversification économique et maintenir une stratégie de prudence.

Nikhita Obeegadoo, professeure de littérature à l'Université de Chicago, salue le résultat : «Ces élections de mi-mandat démontrent qu'un véritable changement est possible au sein des systèmes politiques existants. C'est une nation pleine d'espoir et résolument tournée vers l'avenir qui se dessine !»

Elle voit dans la nouvelle majorité démocrate une occasion de replacer plusieurs enjeux essentiels au coeur de l'agenda politique : le coût de la vie, l'accès équitable aux soins de santé, mais également la régulation des centres de données et de l'intelligence artificielle. Elle insiste surtout sur la meilleure représentation de la diversité américaine dans les institutions politiques. Elle cite l'élection, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, d'une femme noire et d'une femme autochtone à des postes de gouverneures, ainsi que celle du premier sénateur musulman, de la première sénatrice autochtone et du premier homme ouvertement homosexuel au Sénat.

«Cette victoire adresse un message fort à tous les Américains, particulièrement aux enfants, aux jeunes, aux femmes, aux peuples autochtones et aux immigrés : ils ont leur place dans la société et leur voix compte lorsqu'il s'agit de faire avancer le changement politique.»

Elle souligne également la forte mobilisation des jeunes, notamment ceux de la génération Z, aussi bien comme candidats que dans les bureaux de vote.

Nikhita Obeegadoo ne prétend toutefois pas que les profondes divisions américaines disparaîtront du jour au lendemain.

«La démocratie américaine n'a rien perdu de sa capacité à se renouveler», affirme-t-elle toutefois, estimant que les répercussions de ces élections pourraient se faire sentir pendant des décennies.