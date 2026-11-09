Ile Maurice: Un détenu mord un policier au bras et le blesse

9 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un policier affecté au centre de détention des Line Barracks, à Port-Louis, a été blessé au bras après avoir été mordu par un détenu, le samedi 7 novembre. L'incident s'est produit vers 11 heures alors que l'agent procédait à la distribution du déjeuner. La victime, qui a saigné, a dû recevoir des soins à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis.

Le constable était de service ce samedi matin lorsqu'un détenu lui a demandé l'autorisation de se rendre aux toilettes. Le policier a accédé à sa requête et l'a escorté au rez-de-chaussée du bâtiment. Toutefois, après avoir utilisé les toilettes, le détenu a catégoriquement refusé de regagner sa cellule. Malgré les demandes répétées du policier, il a persisté dans son refus avant d'adopter un comportement agressif et violent. Face à cette situation, deux autres policiers, dont un sergent, ont dû intervenir pour maîtriser le détenu et le reconduire à l'étage.

Ce n'est qu'après une résistance considérable que les trois policiers sont parvenus à le placer dans la cellule numéro 9. Cependant, alors que le constable le tenait par le bras, le détenu l'a mordu à l'avant-bras gauche. La morsure a provoqué une blessure accompagnée d'un saignement.

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À la suite de cet incident, le détenu a été retiré de la cellule numéro 9 pour être transféré dans la cellule numéro 5, située au rez-de-chaussée. Quant au policier blessé, qui se plaignait de douleurs à l'avant-bras gauche, il s'est rendu à l'hôpital pour recevoir des soins. Une déposition a été consignée au poste de police de Line Barracks le même jour.

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