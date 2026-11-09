Ile Maurice: Petits hébergements - Le durable comme réponse à la hausse des coûts

Face à la hausse des coûts de l'énergie, du carburant et des produits alimentaires, les pratiques durables peuvent aider les opérateurs touristiques à réduire leurs dépenses. Ces enjeux ont été abordés lors d'un atelier organisé le 4 novembre par la Tourism Authority, en collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie, au Trou-aux-Biches Beachcomber Golf Resort & Spa. La rencontre visait à sensibiliser les opérateurs à l'intégration des dimensions environnementale, sociale et économique dans leurs activités, tout en leur proposant des outils pratiques.

À cette occasion, le directeur de la Tourism Authority, Niven Muneesamy, a rappelé la contribution des maisons d'hôtes, des résidences touristiques et des petits hôtels au secteur. Ces établissements participent à la diversification de l'offre d'hébergement, valorisent l'hospitalité locale et soutiennent l'activité économique des communautés.

Leur fonctionnement reste néanmoins soumis à plusieurs contraintes, a-t-il souligné. Aux effets du changement climatique, à la dégradation de l'environnement et à la pression sur les ressources naturelles s'ajoutent les incertitudes économiques internationales. Niven Muneesamy a notam- ment évoqué les répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui se traduisent par une hausse des prix du carburant, de l'électricité et des produits alimentaires.

Dans ce contexte, plusieurs mesures peuvent permettre aux établissements de mieux maîtriser leurs charges. La réduction des consommations d'eau et d'énergie, le recours aux énergies renouvelables, le recyclage et l'approvisionnement auprès de fournisseurs locaux figurent parmi les pistes proposées lors de l'atelier. Ces pratiques peuvent également limiter le recours aux ressources importées.

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Au-delà de la gestion des établissements, la démarche concerne la destination dans son ensemble. La dépendance du pays aux importations et aux revenus touristiques rend la préservation de ses ressources naturelles particulièrement importante. Selon le directeur de la Tourism Authority, l'adoption de pratiques responsables peut aussi contribuer à maintenir l'attractivité de la destination sur les marchés internationaux et à renforcer la réputation des établissements d'hébergement.