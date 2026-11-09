Ile Maurice: Célébrer malgré la hausse du coût de la vie

Entre les décorations, les lumières, les gâteaux et les festivités, Divali reste un rendez-vous incontournable pour les familles. Mais cette année, pour la fête des lumières, les préparatifs se sont faits dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie. Certains Mauriciens ont dû ainsi revoir leur budget et adapter leurs habitudes pour pouvoir célébrer sans trop dépenser.

Célébrer Divali, oui, mais peut-être pas de la même façon que les années précédentes. Entre les produits alimentaires, les décorations et les festivités, chaque dépense compte. Si les traditions restent bien ancrées dans les foyers, les contraintes financières ont poussé certaines familles à faire des choix et à revoir leurs priorités. Pour autant, pas question de laisser les difficultés faire disparaître l'esprit de Divali.

Perpétuer la tradition

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Pour Sunil Jhuree, cette fête doit être célébrée, quelles que soient les difficultés. «C'est une tradition chez nous. Nous devons toujours la célébrer», insiste-t-il. Conscient que le coût de la vie a considérablement augmenté, il explique que sa famille a pris certaines précautions à l'avance, notamment en mettant un peu d'argent de côté pour pouvoir préparer cette journée. Il reconnaît toutefois que les choses sont devenues plus difficiles.

«Nous espérions beaucoup que cette année apporterait un soulagement à la population, mais célébrer Divali devient encore plus compliqué», fait-il ressortir. Même les achats du quotidien demandent davantage de réflexion. Malgré cela, il a tenu à préserver cette tradition familiale.

Sunil Jhuree

Au-delà des dépenses, Sunil Jhuree observe aussi l'évolution de la manière dont Divali est célébrée au fil des années. Il se souvient d'une époque où les familles disposaient de petites lampes en terre, les diyas, dans leurs cours et le long des chemins. Les habitants se promenaient dans les villages, admiraient les lumières et rendaient visite aux familles. À cette occasion, chacun partageait des gâteaux, notamment des gâteaux de maïs et des gâteaux piments.

Aujourd'hui, les décorations lumineuses ont pris une place plus importante. Les ampoules et les installations électriques remplacent progressivement les lampes traditionnelles. «Tout a changé. Avant, il y avait surtout de petites lampes en terre. Maintenant, les décorations sont partout», constate-t-il avec nostalgie. Mais ces nouvelles habitudes représentent également un coût supplémentaire pour les familles, qui doivent prévoir un budget pour illuminer et décorer leurs maisons.

S'adapter à la réalité économique

Du côté de Yogesh Ancharaz, le constat est également celui d'une fête qui doit s'adapter à la réalité économique. Il souligne que les dépenses liées à Divali sont devenues plus importantes, qu'il s'agisse des sorties, des repas ou encore des décorations. Les prix pratiqués sont, selon lui, bien plus élevés qu'auparavant. «Nous essayons de célébrer notre tradition tout en acceptant le coût de la vie. Il faut trouver une façon de faire pour que nous puissions quand même passer une belle fête», explique-t-il.

Yogesh Ancharaz

Cette adaptation concerne aussi les célébrations organisées dans les villages. Yogesh Ancharaz observe que les dépenses liées à l'organisation d'événements ont augmenté, avec les tarifs demandés par les artistes. Certaines prestations peuvent coûter jusqu'à deux fois plus cher que l'année dernière, affirme-t-il. Une réalité qui oblige également les organisateurs à revoir leurs ambitions et à réfléchir davantage avant de prévoir de grandes festivités. Pour lui, il ne s'agit pas de renoncer à Divali, mais plutôt de trouver un équilibre entre les traditions et les moyens dont chacun dispose.

Faire des choix

Pour une mère de famille du Sud, qui a souhaité garder l'anonymat et que nous appellerons Gita, les préparatifs de Divali s'annoncent particulièrement difficiles cette année. Mère de trois enfants, elle explique que seul son époux travaille au sein du foyer. Avec un seul salaire pour subvenir aux besoins de toute la famille, chaque dépense doit être soigneusement calculée.

«Cette année, ce sera très difficile pour nous. Tout coûte cher et il faut réfléchir avant d'acheter quoi que ce soit», confie-t-elle. Même les achats de vêtements, qui font habituellement partie des préparatifs de la fête, doivent être revus. Si elle doit faire un choix, la priorité ira à ses enfants. «S'il faut acheter des vêtements, ce sera pour les enfants. Mon mari et moi, nous pouvons nous en passer. Le plus important, c'est qu'ils puissent profiter de la fête», explique-t-elle.

Pour cette mère de famille, il faut avant tout veiller aux besoins des enfants et gérer le budget avec les moyens disponibles. Une situation qui montre que, dans certains foyers, célébrer Divali signifie aussi faire des sacrifices et revoir ses priorités.

Au final, si les habitudes évoluent et que les budgets sont davantage surveillés, l'essentiel reste de partager un moment de joie avec ses proches. Car au-delà des lumières, des vêtements neufs et des festivités, Divali demeure avant tout une fête de partage, de rassemblement et d'espoir.