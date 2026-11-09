Ile Maurice: Les nouvelles routes de la drogue... ou quand la drogue prend le large

Face à des réseaux toujours plus mobiles et à des routes maritimes difficiles à surveiller, Maurice et La Réunion se retrouvent confrontées à un marché de la drogue en pleine mutation. Une tournée à La Réunion nous a permis de mieux comprendre comment les trafiquants adaptent leurs méthodes et pourquoi la mer est devenue l'un des angles morts de la lutte régionale.

Le trafic de drogue ne connaît pas de frontières. Mais dans l'océan Indien, il possède un avantage que les enquêteurs connaissent bien : la mer est immense, les moyens de surveillance sont limités et les réseaux savent s'adapter.

À Maurice, l'affaire du Dreamer a remis brutalement cette réalité au centre des préoccupations. Une cargaison présumée de cannabis, un yacht venu de Thaïlande, des contacts à l'étranger et une enquête qui s'étend désormais au-delà des frontières mauriciennes : l'affaire illustre la transformation d'un trafic qui ne repose plus uniquement sur les filières classiques.

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L'express s'est rendu à La Réunion pour prendre le pouls d'une île confrontée, elle aussi, à une profonde mutation du marché des stupéfiants. Des échanges avec des journalistes réunionnais ainsi qu'avec des sources proches des services chargés de la lutte contre le trafic dressent un constat sans ambiguïté : les routes se diversifient, les produits se multiplient et les réseaux deviennent plus difficiles à suivre.

Le rapport TREND 2025, consacré aux évolutions des drogues à La Réunion, confirme cette tendance. Cocaïne, crack, dou, kétamine, MDMA et désormais méthamphétamine : le marché s'est considérablement diversifié. Mais la mutation ne concerne pas uniquement les consommateurs. Elle touche également les circuits d'approvisionnement.

La drogue arrive désormais «par tous les chemins», résume le rapport : avion, fret postal et voie maritime. À l'aéroport, les chiffres témoignent de l'intensité du phénomène. Cinquante-huit mules ont été interceptées en 2025, contre 21 l'année précédente. Mais la pression exercée sur les voyageurs pousse également les réseaux à chercher d'autres portes d'entrée. Et parmi elles, la mer occupe une place particulière.

Entre Maurice et La Réunion, les distances sont courtes à l'échelle des trafics internationaux. Mais l'immensité de la zone maritime transforme la surveillance en un défi permanent.

«Aucun service ne peut prétendre contrôler chaque embarcation, chaque mouvement et chaque point de la côte», confirme un enquêteur réunionnais. La surveillance repose sur le renseignement, les contrôles ciblés et la capacité à identifier les comportements suspects. Or, les trafiquants connaissent les failles du système.

Les réseaux disposent aujourd'hui de moyens de communication rapides et difficiles à tracer. Ils peuvent fragmenter une opération : un bateau transporte, un autre récupère, un troisième assure le relais à terre. Les commanditaires, eux, peuvent rester à distance. Les saisies et les arrestations ne révèlent ainsi souvent qu'une partie de la chaîne.

À La Réunion, le rapport TREND relève le recours aux conteneurs maritimes pour les grandes quantités. Il évoque aussi de nouvelles routes régionales, notamment via l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, à destination des marchés réunionnais, mauricien et malgache. Cette régionalisation est un élément essentiel. Les trafics qui touchent Maurice ne peuvent plus être analysés comme un phénomène strictement national. Les îles sont à la fois des marchés, des points de transit et, parfois, des bases logistiques.

L'affaire du Dreamer en fournit une illustration. Les enquêteurs mauriciens cherchent désormais à reconstituer les différentes étapes d'une opération présumée reliant Maurice à la Thaïlande. L'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) et la Financial Crimes Commission ont sollicité une entraide judiciaire internationale afin de remonter au-delà des personnes arrêtées.

L'objectif est d'identifier les éventuels fournisseurs, financiers et commanditaires.

Le danger de la compromission

Mais la faiblesse des moyens matériels n'est pas le seul défi. Les enquêtes en cours à Maurice ont également mis en lumière la question sensible des complicités présumées. Lorsque des personnes appartenant aux forces chargées de la sécurité ou disposant d'informations sur les opérations deviennent suspectes de liens avec des trafiquants, c'est toute la chaîne du renseignement qui peut être fragilisée.

Un enquêteur rencontré à La Réunion insiste sur un principe : «Dans la lutte contre les trafics, l'information vaut parfois autant qu'une vedette ou qu'un radar. Savoir où se trouvent les patrouilles, connaître les horaires d'une opération ou anticiper un contrôle peut suffire à modifier un itinéraire.»

Une nouvelle génération de réseaux

Les enquêteurs mauriciens devront donc non seulement intercepter les cargaisons, mais aussi s'assurer de l'intégrité des informations et de ceux qui y ont accès. Cette question prend une dimension particulière dans un espace où les réseaux sont souvent fondés sur la proximité. Les relations personnelles, les liens familiaux ou les intérêts financiers peuvent constituer des facteurs de vulnérabilité.

Le trafic a également changé de visage. L'enquête autour du Dreamer décrit le profil possible de réseaux plus jeunes, plus connectés et capables d'utiliser les technologies numériques et des circuits financiers alternatifs. Les cryptomonnaies, les plateformes de paiement et les mécanismes informels de transfert d'argent peuvent compliquer le travail des enquêteurs. À La Réunion, les réseaux sociaux sont désormais utilisés pour organiser une partie du commerce. Cocaïne, dou et ecstasy peuvent être proposés selon une véritable logique commerciale, avec des quantités et des prix qui s'adaptent au marché.

Derrière cette modernisation, cependant, les règles restent anciennes : contrôler l'argent, compartimenter les responsabilités et préserver le silence. C'est précisément ce qui rend la lutte contre le trafic si complexe. Arrêter un passeur ou saisir une cargaison ne suffit plus. Il faut remonter la chaîne jusqu'à ceux qui financent, organisent et profitent réellement du système. Pour Maurice, le défi est immense. L'île ne dispose ni de l'étendue des moyens ni de la profondeur opérationnelle des grands États côtiers. Sa zone maritime est vaste, ses ressources sont comptées et les réseaux peuvent exploiter chaque faille. La réponse ne pourra donc être uniquement nationale.

Le partage du renseignement entre Maurice, La Réunion et les autres pays de la région apparaît désormais indispensable. Les trafiquants, eux, travaillent déjà à l'échelle de l'océan Indien.

Maurice-La Réunion : une coopération devenue incontournable

Dans l'océan Indien, le trafic ne s'arrête pas aux frontières. Les enquêtes menées à Maurice et les constats établis à La Réunion montrent que les réseaux évoluent dans un espace régional. Afrique de l'Est, Afrique du Sud, Madagascar, Maurice, La Réunion et Asie du Sud-Est : les itinéraires peuvent changer en fonction des contrôles, des prix et des opportunités.

Pour les enquêteurs, le renseignement est devenu la première ligne de défense. Une embarcation suspecte, un changement inhabituel d'itinéraire, une communication interceptée ou un mouvement financier peuvent permettre de relier des événements qui, isolément, semblent anodins. L'affaire du «Dreamer» illustre cette nouvelle réalité. L'enquête mauricienne s'intéresse à la fois aux mouvements du yacht, aux communications électroniques et aux circuits financiers. L'entraide judiciaire demandée à la Thaïlande vise précisément à reconstituer une chaîne qui dépasse largement les eaux mauriciennes.

«Les trafiquants pensent en réseau. Les États doivent apprendre à enquêter de la même manière», résume un enquêteur.

Pour Maurice, la question dépasse désormais celle des seuls moyens nautiques. Elle concerne la capacité à partager rapidement le renseignement, à protéger l'intégrité des services chargés de la surveillance et à suivre l'argent jusqu'aux véritables bénéficiaires. Sur une mer impossible à fermer, la meilleure arme reste souvent de savoir où regarder.

À l'île soeur, le marché explose

Le dernier rapport TREND confirme une profonde transformation du paysage des drogues à La Réunion.

La cocaïne et le crack gagnent du terrain. Le «dou», une drogue de synthèse, s'installe durablement. Kétamine, MDMA, médicaments détournés et méthamphétamine élargissent encore l'offre disponible. Le phénomène touche désormais des milieux très différents. Des consommateurs socialement insérés peuvent commencer dans les soirées ou les milieux festifs avant de basculer vers des usages plus réguliers.

À l'autre extrémité de la société, le crack et le «dou» aggravent la précarité, avec des conséquences qui vont de l'endettement à la perte du logement, en passant par l'isolement et la violence. Les chiffres illustrent également la pression exercée sur les voies d'approvisionnement. En 2025, 58 mules ont été interceptées à La Réunion, contre 21 l'année précédente. Cinquante-six kilos de cocaïne ont été saisis par voie aérienne, contre 43 kilos en 2024.

Mais l'aéroport n'est qu'une porte d'entrée parmi d'autres. Le fret postal, les conteneurs et les routes maritimes font désormais partie d'un système d'approvisionnement beaucoup plus diversifié. Le message est clair : fermer une route pousse les trafiquants à en ouvrir une autre.