Togo: Un projet structurant

8 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

C'est une route attendue depuis longtemps. Le bitumage de l'axe Anié-Tchamba-Elavagnon-Morétan, jusqu'à la frontière béninoise, s'apprête à entrer dans sa phase décisive, annonce la commune de l'Est-Mono 1.

Plus de 100 km de goudron vont relier le Centre-Est du Togo au réseau routier national et ouvrir une nouvelle porte vers le Bénin. Le chantier fait partie du programme gouvernemental de désenclavement des pistes rurales. L'Est-Mono, dont Elavagnon est le chef-lieu, est une zone agricole des Plateaux, adossée au fleuve Mono qui marque la frontière avec le Bénin. Faute de route praticable, les producteurs peinent à écouler leurs récoltes, surtout en saison des pluies.

Pour les autorités locales, les retombées seront multiples : des produits agricoles qui circulent plus vite et à moindre coût, des échanges commerciaux renforcés avec le pays voisin, et des villages enfin accessibles toute l'année. Les habitants y gagneront aussi pour leurs trajets quotidiens vers les marchés, les écoles ou les centres de santé.

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