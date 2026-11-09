Egypte: Hossam Hassan n'est plus le sélectionneur du pays

Dans un communiqué, la Fédération égyptienne de football a annoncé ce samedi 7 novembre la fin de sa collaboration avec Hossam Hassan et son staff. Ali Maher, qui entraînait le Ceramica Cleopatra, en Première Division égyptienne, le remplace.

Alors que les Pharaons vont affronter dans quelques jours deux fois le Malawi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, les coéquipiers de Mohamed Salah ne seront plus entraînés par Hossam Hassan. La Fédération égyptienne indique « qu'après avoir examiné l'ensemble des circonstances et des événements survenus au cours de la période écoulée, ainsi que leurs répercussions et leur impact négatif sur l'image positive et la stabilité de notre équipe nationale, le conseil d'administration a décidé, dans le cadre de ses responsabilités, de remercier officiellement l'entraîneur Hossam Hassan ainsi que l'ensemble de son staff technique et administratif, conformément aux dispositions de leur contrat ».

Il avait pourtant prolongé jusqu'en 2030

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En poste depuis 2024 et prolongé par l'instance jusqu'en 2030 malgré l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Argentine (3-2), le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection égyptienne avait permis aux Pharaons de disputer un Mondial après huit ans d'absence. C'est sous ses ordres que l'Égypte a remporté le premier match de son histoire en Coupe du monde en battant la Nouvelle-Zélande (3-1) cet été. Au niveau continental, Hassam a atteint les demi-finales de la dernière CAN, en échouant face au Sénégal (1-0).

Malgré des résultats positifs, Hossam Hassan était souvent critiqué en raison de ses multiples tensions avec le capitaine Mohamed Salah et aussi pour sa vie privée très mouvementée et souvent commentée dans les médias. Pour le remplacer, la Fédération a décidé de nommer Ali Maher qui occupait jusqu'ici le banc de Ceramica Cleopatra avec qui il a remporté la Coupe de la Ligue égyptienne en 2025.

Les Pharaons occupent actuellement la première place du groupe B des éliminatoires de la CAN 2027 avant d'affronter le Malawi les 13 et 17 novembre.