Soudan: Nouvelle défection d'un haut gradé dans les rangs des FSR, la quatrième en trois mois

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le général Siddiq Abdelrahman Ander annonce son ralliement à l'armée régulière soudanaise avec laquelle les Forces de soutien rapide (FSR) sont en guerre depuis plus de trois ans. Ce dernier explique son geste par la mainmise du général Hemetti sur le groupe paramilitaire, l'accusant de le diriger comme s'il s'agissait d'une entreprise familiale.

C'est un nouveau coup dur pour les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemetti en guerre contre l'armée régulière depuis plus de trois ans au Soudan. Ces derniers jours, le général Siddiq Abdelrahman Ander a annoncé son ralliement aux troupes du général al-Burhan avec plus de 200 hommes et une quarantaine de véhicules dans une zone stratégique de la province du Darfour Nord proche de la frontière avec le Tchad, ce qui pourrait fragiliser les lignes de ravitaillement des FSR.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle il s'en prend au chef des paramilitaires, le général Ander dit d'abord refuser d'être un simple rouage dans la « machine Dagalo », la famille du général Hemetti. Puis, celui-ci accuse ce dernier de diriger les FSR comme une entreprise familiale dans laquelle il favorise ses proches dans l'attribution des grades, des sommes d'argent et des armes.

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Alors que son frère ainé, Abdel Hamdan Dagalo, est le commandant en second des FSR, que son plus jeune frère, Musa Hamdan Dagalo, est lui en charge des réseaux financiers du groupe armé et que sa famille contrôle une grande partie de son appareil militaire et économique - y compris l'exploitation et le commerce de l'or -, force est en effet de constater que le haut commandement de la milice est principalement composé de membres de la famille ou du clan Hemetti.

Il y a quelques mois, un autre transfuge, Mohamed al Fangari, dénonçait quant à lui des différences de traitement entre les membres du clan Hemetti et les autres, expliquant que parmi les combattants blessés, ceux qui y étaient affiliés étaient envoyés à l'étranger pour recevoir des soins tandis que les autres étaient abandonnées à Nyala ou dans le Kordofan.

Mais « tous ceux qui osent dénoncer cette gestion des FSR sont menacés d'emprisonnement », ajoute dans sa vidéo le général Ander, qui est le quatrième haut gradé à changer de camp en l'espace de trois mois seulement. Une série de défections qui traduit une insatisfaction croissante dans les rangs des paramilitaires, analysent de leur côté plusieurs observateurs.