Kenya: La corruption, un fléau qui plombe toujours grandement l'économie kényane

L'économie kényane est lourdement pénalisée par la corruption. C'est la conclusion du dernier rapport de la Banque mondiale. Il a été présenté mercredi 4 novembre à Nairobi. Dans l'ensemble, l'économie du pays se porte bien. L'institution de Bretton Woods a même réévalué ses prévisions de croissance à la hausse, à 4,6% pour 2026. Mais les performances kényanes pourraient être encore bien meilleures sans la corruption.

Pour la Banque mondiale, il s'en faudrait de peu pour que le Kenya passe d'une économie en développement à une économie à fort revenu. Le pays dispose de sérieux atouts : un secteur privé dynamique, une population jeune et entreprenante ainsi qu'un système juridique solide.

Cependant, la corruption vient tout gâcher. Selon la Banque mondiale, elle coûterait à l'économie kényane 358 milliards de shillings par an (environ 2,5 milliards d'euros), soit 2% du produit intérieur brut kényan. Cette corruption s'exprime de diverses manières, notamment par des détournements colossaux lors de grands travaux publics. Ainsi, la Banque mondiale estime que la ligne de chemin de fer entre Nairobi et Mombasa, sur la côte, a couté 800 millions d'euros en trop, dont 240 millions sont imputables à la corruption.

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La Banque mondiale dénonce également le manque de transparence de contrats énergétiques passés de gré à gré, plutôt que par appels d'offre. Le prix de l'électricité au Kenya est par exemple 50% plus cher qu'en Ouganda, poussant les industries à s'installer ailleurs. Et puis, la petite corruption pèse lourdement sur le portefeuille des ménages. Sans elle, la Banque mondiale estime que leur consommation pourrait augmenter d'un quart.