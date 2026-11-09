Sénégal: Double Disque d'or - Le ministère de la Culture salue la « première historique » de Dip Doundou Guiss

Deux albums, deux Disques d'or, une première. Dominique Preira, alias Dip Doundou Guiss, devient le premier rappeur sénégalais certifié double Disque d'or. Africa Music & Charts (AMC) a distingué « LNN » (Loo Ñeme Ñakk) et « LFLF » (Lepp Fii Lañu Fekk).

L'exploit n'est pas passé inaperçu au sommet de l'État. Dans un communiqué, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme salue « une première historique pour le rap galsen » et, plus largement, pour la musique sénégalaise. Alpha Thiam et Mame Coumba Diop, ministre en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, adressent leurs félicitations à l'artiste et à son équipe. Ils le font au nom du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo et de l'ensemble du gouvernement.

Le timing n'a rien d'anodin. Le Sénégal accueille les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le sol africain, dont Dip Doundou Guiss a lui-même animé la cérémonie d'ouverture. Pour le ministère, cette double certification ajoute une dimension à l'aura internationale du pays : après le sport, « c'est la culture sénégalaise qui brille au-delà de nos frontières ».

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Le texte voit aussi dans ce parcours le reflet de la vitalité de la jeunesse et des industries créatives. Il y trouve l'argument d'une culture érigée en levier de développement économique, de cohésion sociale et de diplomatie d'influence. Le ministère promet en retour d'accompagner les artistes dans la structuration de leur carrière, la protection de leurs oeuvres et leur promotion à l'international. « Le Sénégal est fier de son fils. », conclut le communiqué. L'intéressé, lui, avait donné le ton sur Facebook : « La famille. Nous sommes double Disque d'OR ».