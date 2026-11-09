Sénégal: Visite de travail - Le président Bassirou Diomaye Faye à Paris et à Phnom Penh

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce lundi 9 novembre 2026 pour Paris, première étape d'une tournée diplomatique qui le conduira ensuite au Cambodge.

Dans la capitale française, le chef de l'État participera au Forum de Paris sur la Paix, rendez-vous annuel consacré aux enjeux de gouvernance mondiale et à la résolution des crises.

À l'issue de cette étape, il se rendra à Phnom Penh pour prendre part au 20e Sommet de la Francophonie, organisé autour du thème : « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ».

À travers ces deux rencontres internationales, le Sénégal entend réaffirmer son attachement au dialogue, à la paix et à la coopération entre les peuples.