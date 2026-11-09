Addis Ababa — Les partis politiques africains doivent jouer un rôle accru dans la promotion de la transformation économique, le renforcement de la souveraineté du continent et la consolidation de ses institutions, a déclaré le président du Parlement panafricain, Dr Fateh Boutbig.

Il s'exprimait lors de son discours de clôture du deuxième Sommet africain des partis politiques, organisé à Addis-Abeba sous le thème « Gouvernance au service de la croissance », à l'issue de trois jours de travaux.

Dr Boutbig a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple éthiopiens pour avoir accueilli cette deuxième édition du sommet. Il a également salué l'engagement du Premier ministre Abiy Ahmed en faveur du développement de l'Afrique et de sa transformation économique.

Le président du Parlement panafricain a souligné la portée historique de la tenue de ce sommet au Musée commémoratif de la victoire d'Adwa, rappelant la résistance de l'Afrique face au colonialisme.

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Selon lui, ce lieu symbolique évoque les sacrifices consentis pour conquérir la liberté et souligne la nécessité de passer de la libération politique à l'émancipation économique.

Dr Boutbig a insisté sur l'importance pour l'Afrique de maîtriser ses propres décisions économiques et de renforcer ses capacités à créer de la richesse, à produire des connaissances et à développer des technologies.

Il a appelé les partis politiques à dépasser la simple compétition pour l'accès au pouvoir afin de se concentrer davantage sur la construction d'économies productives et prospères.

« La véritable valeur d'un parti politique ne se mesure pas uniquement au nombre de sièges qu'il obtient au sein des assemblées législatives, mais aussi à sa capacité à former des ressources humaines qualifiées, à bâtir des institutions et à traduire les aspirations des citoyens en politiques publiques », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que la démocratie ne saurait se limiter aux élections, mais qu'elle repose également sur la redevabilité, le sens des responsabilités et le respect du pluralisme politique.

Le président du Parlement panafricain a, par ailleurs, souligné la nécessité de transformer les économies africaines en passant de l'exportation de matières premières au développement de l'industrie manufacturière, de l'innovation et de la création de valeur ajoutée.

Il a également mis l'accent sur l'investissement dans le capital humain, en particulier les jeunes et les femmes, ainsi que sur leur participation aux processus décisionnels.

Selon lui, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre d'importantes possibilités pour renforcer les marchés régionaux et faire progresser la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

La réalisation de ces ambitions nécessite toutefois une volonté politique affirmée, des institutions efficaces, des cadres législatifs favorables à l'investissement et une stabilité durable, a-t-il souligné.

Dr Boutbig a également mis en avant la Déclaration d'Addis-Abeba ainsi que les initiatives visant à renforcer la formation politique et à promouvoir le développement du leadership africain.

Il a affirmé que le Parlement panafricain apporterait son soutien à ces efforts à travers la diplomatie parlementaire et la coopération législative.

À cet égard, il a annoncé le lancement, en décembre, du Centre africain d'études et de recherche législatives, ainsi que la création de la première Université parlementaire africaine l'année prochaine.

Il a également dévoilé un projet d'organisation, en 2027, d'une Conférence africaine des partis politiques, en coordination avec le Centre africain de gouvernance, afin de promouvoir la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

Cette conférence réunira des responsables politiques et parlementaires pour favoriser les échanges d'expériences et renforcer les mécanismes d'alerte précoce, a-t-il précisé.

Il a en outre annoncé la tenue, l'année prochaine, d'une Conférence africaine des femmes parlementaires.

Le président du Parlement panafricain a appelé à traduire les conclusions du sommet en programmes concrets, grâce à une coordination renforcée entre les partis politiques, les parlements et les gouvernements.

Il a enfin souligné que les mutations économiques, technologiques et géopolitiques mondiales exigent de l'Afrique qu'elle prenne activement en main son avenir, plutôt que de se contenter de subir des décisions prises ailleurs.

En conclusion de son discours, Dr Boutbig a déclaré : « L'Afrique que nous voulons n'est pas une Afrique que nous attendons de voir émerger, mais une Afrique que nous construisons dès aujourd'hui. »

Il a appelé à renforcer l'unité et la solidarité africaines, soulignant la nécessité de faire d'Addis-Abeba le point de départ d'une nouvelle ère d'action collective en faveur d'une Afrique libre, unie et forte.