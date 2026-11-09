Sénégal: Cathédrale de Saint-Louis - L'abbé Jean Laurent Preira officiellement installé comme nouveau curé

A l'occasion de la fête patronale de la paroisse cathédrale Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye a procédé à l'installation officielle de l'abbé Jean Laurent Piera comme nouveau curé. Une célébration placée sous le signe de la foi, de la communion fraternelle et de la préservation du dialogue entre les communautés religieuses de la vieille ville.

La paroisse cathédrale Saint-Louis a célébré dimanche 8 novembre, sa fête patronale dans une atmosphère de ferveur et de communion. Cette année, la célébration revêtait un caractère particulier avec l'installation officielle de l'abbé Jean Laurent Preira à la tête de cette communauté chrétienne.

La messe a été présidée par Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, évêque de Saint-Louis, qui a rappelé la portée symbolique de cette double célébration. Pour l'évêque, cette fête est aussi une occasion de revisiter l'identité de Saint-Louis, une ville façonnée par plusieurs influences culturelles et religieuses. « Saint-Louis est une ville carrefour de civilisations, de religions, de spiritualités et de cultures. C'est une ville embouchure, une ville confluent », a-t-il souligné.

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Il a notamment insisté sur cette tradition de coexistence qui fait de la ville un espace de partage, où les appartenances religieuses s'inscrivent dans une histoire commune. L'installation du nouveau curé a également été marquée par plusieurs gestes liturgiques chargés de sens. L'ouverture des portes de l'église symbolise notamment l'accueil et la disponibilité de la communauté chrétienne. Le passage au baptistère, puis au tabernacle, rappelle quant à lui les fondements de la vie chrétienne et la place centrale du Christ dans la mission pastorale.

En confiant son ministère au Seigneur, l'abbé Jean Laurent Piera a ainsi pris officiellement possession de sa charge. Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye a rappelé que cette mission ne saurait être menée de manière solitaire. « Nous sommes chrétiens parmi d'autres chrétiens et nous sommes dans la synodalité. Nous faisons Église tous ensemble, chacun dans sa vocation particulière », a-t-il expliqué.

Le vivre-ensemble, un héritage à transmettre

Présent à cette célébration, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a salué un événement important pour la communauté catholique, mais également pour l'ensemble des populations de la ville. Dans son intervention, il a particulièrement insisté sur la nécessité de préserver les relations historiques entre les différentes communautés religieuses. « Saint-Louis est une ville ancienne qui a connu une cohabitation entre les communautés. Cette dynamique doit non seulement être préservée, mais aussi transmise aux générations futures », a-t-il déclaré.

Le maire a saisi cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse, l'invitant à prendre le relais dans la consolidation de cet héritage. Pour lui, la préservation des richesses culturelles et religieuses de Saint-Louis relève d'une responsabilité collective. Elle passe notamment par le renforcement des relations intercommunautaires et le dialogue entre les confessions.

Au-delà de son caractère religieux, cette fête patronale aura ainsi rappelé que Saint-Louis tire aussi sa richesse de sa diversité et de la capacité de ses populations à vivre ensemble. Un héritage que les autorités religieuses et municipales entendent voir perdurer au bénéfice des générations futures.