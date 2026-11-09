Afrique: L'Éthiopie fait avancer les préparatifs de la COP32 avec l'arrivée de son président désigné en Türkiye

Addis Ababa — Le président désigné de la COP32, Gedion Timothewos (PhD), est arrivé à Antalya, en Türkiye, pour prendre part à la 31e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31).

Au cours des prochains jours, il mènera des échanges avec la présidence de la COP31, les pays participants, les groupes de négociation et les partenaires internationaux, afin d'assurer une transition harmonieuse entre la COP31 et la COP32.

Ces concertations visent également à instaurer un climat de confiance et à dégager un consensus en faveur d'une COP32 inclusive, axée sur la mise en oeuvre concrète des engagements climatiques, qui se tiendra à Addis-Abeba.

À travers ces échanges, l'Éthiopie fait progresser les préparatifs en vue d'accueillir cette conférence mondiale sur le climat et de renforcer la coopération internationale à l'approche du sommet.

D'Antalya à Addis-Abeba, l'Éthiopie se tient prête à accueillir le monde en novembre 2027.