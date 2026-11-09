Sénégal: Forfait de Mamadou Sarr - Massiré Sylla, une belle promesse appelée en renfort

L'infirmerie des Lions se remplit de plus en plus. Mamadou Sarr, blessé au mollet, est déjà forfait pour les deux matches face au Soudan. Krépin Diatta, touché avec Watford, n'est pas certain d'être disponible.

Une défection de plus pour l'équipe nationale du Sénégal, qui s'apprête à disputer deux rencontres importantes contre le Soudan, dans le cadre des éliminatoires de la Can 2027 (Ouganda, Kenya, Tanzanie). Convoqué par Patrick Vieira, Mamadou Sarr s'est blessé lors du match de son club, la Real Sociedad, face à Lyon (1-1) en Europa League. En proie à de vives douleurs, il est resté aux vestiaires à la mi-temps. Selon le communiqué du club espagnol, le champion d'Afrique souffre d'une blessure au mollet. Une mauvaise nouvelle pour l'ancien joueur de Strasbourg qui, depuis son prêt en provenance de Chelsea, s'est imposé comme titulaire et enchaîne les bonnes prestations avec la Real Sociedad.

Pour le remplacer, Patrick Vieira a fait appel à Massiré Sylla. Le joueur de l'Union Saint-Gilloise réalise lui aussi un très bon début de saison. Formé à Diambars, il découvrira la Tanière pour la première fois de sa carrière.

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Krépin Diatta, lui, suscite des inquiétudes. Le défenseur, qui venait de retrouver la compétition et l'équipe nationale après sa signature à Watford, en deuxième division anglaise, a subi un coup dur ce week-end. Samedi, face à Middlesbrough, l'ancien joueur de Monaco, touché dès la 11e minute, a dû céder sa place avant le quart d'heure de jeu. Les examens prévus diront l'étendue de sa blessure et s'il pourra prendre part à la double confrontation avec le Soudan. En cas d'absence de Krépin Diatta, Patrick Vieira pourrait aussi faire appel à un autre joueur.