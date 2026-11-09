Congo-Brazzaville: Nations unies - Passer des déclarations d'intention aux actes

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, et le président de la 81e Assemblée générale des Nations unies, Khalilur Rahman, ont réitéré le 7 novembre à Brazzaville leur engagement de passer des déclarations d'intention aux actes, à quelques jours de l'ouverture de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya, en Turquie.

Conduisant une importante délégation des diplomates onusiens, le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh a salué le rôle moteur du Congo et de son président sur l'échiquier environnemental mondial, notamment les enjeux liés à la préservation des écosystèmes forestiers et à l'urgence climatique. Accompagnés des ministres des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Serge Constant Bounda, et de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, Khalilur Rahman a visité la forêt primaire à Pokola, dans la Sangha.

« Nous avons eu l'honneur d'avoir été accompagnés par leurs excellences, les deux ministres ici présents, pour faire la visite sur le terrain, de voir l'économie forestière et aussi comment est-ce que le soutien au peuple autochtone est entretenu. La justice climatique est très importante, parce que le bassin du Congo est le deuxième poumon mondial, il nous permet d'avoir notre santé mais les pays de ce bassin, notamment le Congo, soutiennent le plus grand poids financier de cette situation », a reconnu le diplomate onusien, insistant sur la nécessité d'instaurer une justice du changement climatique. En effet, le président de la 81e Assemblée générale des Nations unies entend faire de cette préoccupation un thème important dans son mandat.

Denis Sassou N'Guesso et Khalilur Rahman ont également parlé de la mobilisation de financements concrets, accessibles et prévisibles en faveur des pays abritant les grands bassins forestiers à l'instar du bassin du Congo.

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« Après ici, le président de l'Assemblée générale sera à Antalya, à la COP31. Ayant vu ce qui s'est passé ici, ce sera une bonne base de donner la visibilité à ma visite au Congo. La priorité Afrique est la grande partie de mon mandat. Nous devons nous battre pour que l'Afrique ait un siège permanent au Conseil de sécurité, une justice pour l'Afrique. L'Afrique doit être à la table du dîner, elle ne doit pas être sur le menu. La pression de la dette qui est due, en grande partie à la guerre et au manque de ressources financières, est une des priorités également du mandat du président », a conclu le président de la 81e Assemblée générale des Nations unies.

Notons que pendant sa mission en terre congolaise, Khalilur Rahman a participé, le 6 novembre, à la cérémonie de lancement de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement (2027-2036), couplée à la célébration de la 40e Journée nationale de l'arbre.