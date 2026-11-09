Tunisie: Une enquête ouverte après la découverte d'une chatte enfermée dans une bouteille en plastique à Sidi Bouzid

8 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le parquet près le tribunal de première instance de Sidi Bouzid a ordonné l'ouverture d'une enquête à la suite d'un acte présumé de maltraitance animale survenu dans la délégation de Menzel Bouzaïane, où une chatte aurait été enfermée dans une bouteille en plastique dont l'ouverture avait été obstruée à l'aide de ruban adhésif.

L'information a été confirmée, dimanche 8 novembre 2026, par l'avocat Amine Harchani, représentant de l'Association Rahma pour la protection des animaux de Sousse, dans une déclaration accordée à Diwan FM. Selon la même source, les faits remontent au lundi 2 novembre courant. Un citoyen aurait découvert l'animal dans ces conditions, avant de documenter l'incident et d'en publier les détails sur les réseaux sociaux.

À la suite de cette affaire, l'Association Rahma pour la protection des animaux de Sousse a réagi en relayant l'information et en appelant les avocats de la région à se porter volontaires pour assurer le suivi juridique du dossier. L'avocat Amine Harchani et une autre avocate ont répondu à cet appel à titre bénévole et se sont engagés à entreprendre les démarches juridiques nécessaires, a-t-il précisé.

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