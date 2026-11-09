Tunisie: Forêts tunisiennes - 10 millions d'arbres à planter pour restaurer les écosystèmes forestiers

La Tunisie prévoit de planter 10 millions d'arbres afin de restaurer ses écosystèmes forestiers, préserver le couvert végétal et renforcer la protection de ses ressources naturelles. Cette démarche intervient dans un contexte marqué par la multiplication des pressions sur le patrimoine forestier, notamment les incendies, les interventions humaines et les pratiques de chasse anarchique.

Le directeur général des forêts en Tunisie, Mohamed Naoufel Ben Haha, a souligné que la restauration des écosystèmes forestiers et la préservation du couvert végétal constituent des conditions essentielles à la pérennité de la faune sauvage et à la protection des ressources animales. Les forêts représentent, en effet, une source importante de nourriture pour les animaux et jouent un rôle déterminant dans le maintien de l'équilibre écologique.

Intervenant dimanche 8 novembre 2026, en marge des festivités régionales organisées à Zaghouan à l'occasion de la Fête nationale de l'arbre, il a indiqué que les atteintes au domaine forestier ne se limitent pas à la coupe des arbres, à la dégradation des forêts et à la détérioration du couvert végétal. Elles concernent également la chasse anarchique, qui figure parmi les principales menaces pesant sur la faune sauvage et l'équilibre des milieux naturels.

Mohamed Naoufel Ben Haha a insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte contre ces pratiques à travers l'application des lois et réglementations en vigueur, notamment le Code forestier, considéré comme un instrument essentiel pour garantir la durabilité des écosystèmes forestiers et protéger les ressources naturelles.

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La restauration du patrimoine forestier constitue, par ailleurs, une priorité face aux effets du changement climatique, aux interventions humaines et aux attaques de parasites. Dans ce cadre, la Tunisie s'est fixé pour objectif de planter 10 millions d'arbres afin de contribuer à la régénération des espaces forestiers et à la préservation de leur équilibre.

Le responsable a également rappelé l'ampleur des dégâts occasionnés par les incendies de forêt. Plus de 4.500 incendies ont été recensés au cours des quinze dernières années, entraînant des pertes estimées à plusieurs centaines de millions de dinars. Ces sinistres pèsent notamment sur les finances publiques, l'État demeurant quasiment le seul investisseur dans le domaine forestier.

Face à ces risques, la modernisation des méthodes de travail et des équipements, ainsi que la mise en place de systèmes d'alerte et de surveillance des incendies, figurent parmi les nécessités pour améliorer la capacité d'intervention et faire face à l'évolution des feux de forêt.

Au-delà de la reconstitution du couvert végétal, l'enjeu consiste ainsi à assurer une gestion durable des espaces forestiers, à préserver les habitats naturels et à protéger la biodiversité contre les différentes formes de dégradation.