Tunisie: Gastronomie - Le bambalouni tunisien parmi les 20 meilleurs desserts du monde

Le bambalouni tunisien figure à la 20e place du classement des 100 meilleurs desserts du monde établi par la plateforme gastronomique internationale TasteAtlas, avec une note de 4,34/5. Cette distinction met sous les projecteurs une spécialité particulièrement associée au village de Sidi Bou Saïd et contribue à donner une visibilité internationale à la pâtisserie populaire tunisienne.

Dans son classement actualisé le 15 octobre 2026, TasteAtlas distingue ce beignet traditionnel parmi plus de 2 200 desserts recensés dans sa base de données. Une présence remarquée qui permet à cette douceur tunisienne de côtoyer des spécialités issues de traditions culinaires très diverses.

Préparé à partir d'une pâte à base de farine, d'eau, de levure et de sel, le bambalouni est plongé dans l'huile chaude jusqu'à obtenir une texture dorée et croustillante à l'extérieur, tout en restant moelleuse à l'intérieur. Il est généralement saupoudré de sucre et dégusté chaud, notamment au petit-déjeuner ou à l'occasion d'une pause gourmande.

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Particulièrement populaire à Sidi Bou Saïd, où il fait partie des habitudes des visiteurs comme des habitants, ce beignet est devenu au fil du temps l'une des spécialités gourmandes associées à l'image du village. Sa simplicité, son mode de préparation et son ancrage dans les traditions locales participent à son attrait.

Au-delà de cette distinction, la gastronomie tunisienne bénéficie également d'une présence notable dans les autres sélections de TasteAtlas. Dans son classement des 100 meilleures cuisines du monde, la cuisine tunisienne occupe la 41e position, avec une note de 4,20/5. La plateforme cite notamment la maaqouda, le msemen, le bambalouni, la chakchouka et la salade méchouia parmi les spécialités à découvrir.

La reconnaissance de ces plats ne se limite pas à leur présence dans un classement mondial. La dernière sélection consacrée aux 60 meilleures spécialités tunisiennes, actualisée le 4 novembre 2026, place la maaqouda en première position, suivie du bambalouni et du msemen. La chakchouka et la salade méchouia figurent également parmi les cinq premières spécialités retenues.

Cette diversité illustre la richesse d'un patrimoine culinaire qui puise dans les produits du terroir, les traditions régionales et les habitudes alimentaires transmises de génération en génération. De la cuisine de rue aux préparations familiales, les spécialités tunisiennes se distinguent par la variété de leurs saveurs et la place qu'elles occupent dans la vie quotidienne.

Il convient toutefois de préciser que les classements de TasteAtlas reposent sur les évaluations de ses utilisateurs, soumises à des mécanismes de filtrage destinés notamment à écarter les votes automatisés et les évaluations considérées comme peu fiables. Pour son classement des 100 meilleurs desserts, la plateforme indique avoir pris en compte 167 427 évaluations, dont 113 603 reconnues comme légitimes.

Sans constituer un palmarès officiel ou une distinction décernée par un jury gastronomique international, cette présence représente néanmoins une vitrine supplémentaire pour les spécialités tunisiennes. Elle rappelle surtout que le rayonnement d'une gastronomie ne repose pas uniquement sur ses plats les plus connus, mais également sur ces préparations populaires qui racontent une histoire, un territoire et un savoir-faire.

Pour la Tunisie, le bambalouni dépasse ainsi le cadre d'une simple gourmandise. Il incarne une tradition culinaire locale qui trouve aujourd'hui un écho auprès d'un public international et offre une nouvelle occasion de valoriser le patrimoine gastronomique national.