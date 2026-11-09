Tunisie: Tomates, pommes de terre et produits subventionnés - Les contrôles se durcissent à Nabeul

Trente-trois procès-verbaux d'infractions économiques ont été dressés au cours des deux derniers jours dans plusieurs marchés et points de vente des délégations de Nabeul, Bouargoub, Bir Bouregba et Kélibia, à l'issue d'une vaste campagne de contrôle menée par les équipes de la direction régionale du commerce.

Les infractions constatées concernent principalement des augmentations excessives des prix de la tomate fraîche et de la pomme de terre, ainsi que des pratiques de manipulation de produits de première nécessité subventionnés, a annoncé dimanche la direction régionale du commerce de Nabeul sur sa page officielle Facebook.

Les opérations de contrôle ont ciblé les marchés quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les points de vente spécialisés dans la commercialisation des produits agricoles et halieutiques. Des quantités de pommes de terre ont notamment été saisies pour leur commercialisation en dehors des circuits légaux.

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Les équipes de contrôle économique ont également inspecté des commerces spécialisés dans la vente de produits alimentaires de première nécessité. Elles y ont relevé des pratiques consistant à dissimuler des quantités de sucre et d'huile végétale subventionnés et à refuser de les commercialiser auprès des consommateurs sans motif légal.

La direction régionale du commerce a annoncé que les contrevenants s'exposent aux sanctions administratives les plus sévères, en plus de poursuites judiciaires. Elle a, par ailleurs, rappelé que le numéro vert 80 100 191 est mis à la disposition des citoyens pour signaler les dépassements et les pratiques illégales constatés sur les marchés.