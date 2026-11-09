Tunisie: Le Club Africain sort de ses gonds et s'attaque au système arbitral tunisien

Le Club Africain hausse le ton et exprime ouvertement sa colère contre l'arbitrage tunisien. Dans un communiqué au langage particulièrement ferme, le club de Bab Jedid dénonce des pratiques qu'il juge préoccupantes au sein de l'instance arbitrale.

Le club rouge et blanc pointe notamment du doigt l'influence de certains acteurs et les relations de pouvoir qui, selon ses déclarations, fragiliseraient l'indépendance et l'équité de l'arbitrage. Il dénonce ainsi un système dans lequel certains chercheraient à tirer profit de leurs relations et de leur influence.

À travers cette sortie médiatique, le Club Africain entend défendre ses droits et interpeller les responsables du football tunisien sur la nécessité de garantir une arbitrage transparent, impartial et à l'abri de toute pression. Une prise de position qui ne manquera pas de faire réagir et qui remet une nouvelle fois la question de l'arbitrage au centre des débats du football tunisien.