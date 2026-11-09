Congo-Kinshasa: L'interdiction des baleinières en bois très redoutée dans la région de Kisangani

En République démocratique du Congo, la province de la Tshopo demande un moratoire sur l'interdiction des baleinières en bois. Une mesure pour interdire la circulation des embarcations en bois entre en vigueur le 15 novembre 2026 pour lutter contre les naufrages, qui font très régulièrement de nombreuses victimes. Dans une lettre adressée à Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée provinciale, Mateus Kanga Londimo, plaide pour une transition d'au moins un an concernant le transport des marchandises. Il redoute les conséquences économiques et sociales d'une application immédiate de cette mesure.

Le président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo avance trois principaux arguments pour justifier cette demande de sursis. D'abord, l'enclavement de la province située au centre de la RDC. En l'absence de routes praticables en toute saison, le fleuve Congo et ses affluents constituent les principaux axes d'approvisionnement des territoires. Les produits vivriers, les médicaments et les biens de première nécessité y transitent, tout comme les voyageurs.

Deuxième difficulté : l'absence de baleinières métalliques. Selon Mateus Kanga Londimo, toutes les embarcations actuellement utilisées dans la province sont en bois. Leur interdiction immédiate, sans solution de remplacement, provoquerait donc un arrêt du trafic fluvial et l'isolement de plusieurs territoires.

Hausse vertigineuse du prix des denrées alimentaires

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Enfin, le responsable provincial évoque un contexte sécuritaire fragile et une pression sociale accrue. Une rupture des approvisionnements entraînerait, selon lui, une raréfaction des denrées alimentaires et une hausse vertigineuse des prix, aggravant les conditions de vie des populations.

Il propose un plan de transition comprenant le recensement des embarcations, le renforcement des normes de sécurité, et un accompagnement pour acquérir progressivement des baleinières métalliques.