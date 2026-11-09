Liberia: Vingt ans après la guerre civile, des femmes se mobilisent pour réclamer justice

Plus de vingt ans après la fin de la guerre civile au Liberia, des femmes se sont mobilisées, cette semaine, pour réclamer justice. Elles se sont réunies au marché aux poissons de Monrovia, le lieu emblématique de leur mobilisation historique pour la paix en 2003.

À travers des jeûnes et des prières, ces collectifs de femmes ont tenté d'interpeller les parlementaires et l'opinion publique. Elles demandent, sans attendre, la création d'une Cour pour les crimes de guerre et économiques, afin que les victimes et survivants obtiennent enfin réparation.

Parmi elles, figure Esther Davis Yango, directrice de l'ONG Wongosol, un organe de coordination et de plaidoyer pour les organisations dirigées par des femmes au Liberia.

« Cette année, nous nous réunissons à nouveau, non pas parce que nous sommes revenus dans un processus de guerre, mais parce qu'une paix sans justice reste incomplète. Nous nous sommes réunis pour attirer l'attention du public sur les retards dans la mise en place de la Cour pour les crimes de guerre et crimes contre l'économie.

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« Un symbole historique »

« Les victimes et les survivants attendent, depuis trop longtemps, que leurs voix soient entendues, qu'elles puissent obtenir réparation et justice. C'est ce à quoi nous appelons avec ces prières et ces journées de jeûne.

« Toutes les femmes qui ont participé au mouvement 2003 sont avec moi. Nous nous sommes réunies pendant deux jours au marché aux poissons qui est un symbole historique pour nous.

« Il y a des retards et des difficultés concernant ces projets de loi. Nous engageons actuellement des discussions avec les parlementaires afin d'accélérer le processus et de permettre la création de la Cour », a expliqué à RFI, Esther Davis Yango, directrice de l'ONG Wongosol.