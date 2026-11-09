Sénégal: Le naufrage d'une pirogue de migrants a fait au moins 21 morts

Au Sénégal, les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants après le naufrage d'une pirogue de migrants, au large de Kébémer, sur la côte nord-ouest du pays. Une vingtaine de personnes sont mortes, selon les autorités. Il s'agit d'un nouveau drame sur la route atlantique empruntée par des milliers de jeunes qui tentent de rejoindre l'Europe.

Ce que l'on sait de ce naufrage, c'est qu'une vingtaine de corps ont été retrouvés, samedi 7 novembre, dans après-midi, sur la plage de Lompoul, entre Dakar et Saint-Louis. Un rescapé a été recensé. La plupart des victimes seraient originaires de localités voisines, selon le quotidien Le Soleil.

Selon une source bien informée, les secours de l'armée, les pompiers et la gendarmerie sont à pied d'oeuvre. Plusieurs corps ont été repêchés, mais on ignore encore combien de personnes étaient à bord, quand exactement l'accident a eu lieu et ce qui l'a provoqué.

Samedi également, la gendarmerie sénégalaise a annoncé avoir intercepté une autre pirogue au large de Dakar avec, à son bord, 142 personnes - dont des femmes et des enfants - qui tentaient de rejoindre l'Espagne.

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Fin octobre déjà, une ONG locale alertait sur la persistance de ces traversées dangereuses. En seulement deux jours, les 22 et 23 octobre, près de mille migrants ouest-africains avaient atteint les Canaries.

Après ce nouveau drame, le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, est attendu, lundi 9 novembre, sur les lieux.