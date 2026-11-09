Afrique: Supercoupe de la CAF - L'USM Alger remporte le trophée pour la deuxième fois de son histoire en battant le Mamelodi Sundowns

L'USM Alger a soulevé son premier titre de la saison en battant les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns ce dimanche 8 novembre au stade Loftus Versfeld de Pretoria dans le cadre de la Supercoupe de la CAF. C'est le second sacre du club algérien dans la compétition après 2023.

L'USM Alger ne partait pourtant pas favori dans cette Supercoupe de la CAF. Ce match oppose chaque année en début de saison les vainqueurs sortants de la Ligue des champions CAF (Mamelodi Sundowns) et de la Coupe de la confédération (USM Alger) et la confrontation a tourné en faveur de l'équipe algérienne. En terre sud-africaine, les hommes de Lamine N'Diaye ont douché les locaux d'entrée en contre-attaque. Sur un bon travail de débordement d'Ahmed Khaldi, Zakaria Draoui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but adverse à bout portant (0-1, 4e).

Le Sundowns impuissant

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Mais les « Brésiliens », surnom du Sundowns, sont alors revenu grâce à un pénalty sifflé après une main peu évidente d'Achref Abada. C'est Iqraam Rayners qui s'est chargé de le transformer en prenant à contre-pied le portier Oussama Benbot (1-1, 25e). Mais à dix minutes de la pause, Saâdi Redouani, en renard des surfaces, est venu catapulter le ballon au fond des filets après avoir vu le cuir rebondir sur la barre transversale à la suite de la tête de son coéquipier Imadeddine Azzi sur corner (1-2, 37e).

L'USM a débuté le second acte en tête et a fait le break à la 55e minute de jeu sur une sublime frappe enroulée du gauche d'Ahmed Khaldi qui a nettoyé la lucarne d'un Ronwen Williams impuissant (1-3). Le Sundowns a bien tenté de revenir par la suite mais l'USM Alger s'est bien regroupé, ne laissant aucun espace aux attaquants adverses.

L'USM Alger, sixième du championnat algérien, s'offre le premier titre de sa saison alors que le Mamelodi Sundowns, déjà éliminé à la surprise générale au second tour de qualification de la Ligue des champions CAF par le Wiliete SC, confirme ses difficultés sur la scène continentale.