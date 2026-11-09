Tunisie: «Bousculer les mentalités» - Les sports étiquetés «masculins» s'ouvrent aux femmes

En Tunisie, dans les quartiers populaires, l'appropriation de l'espace public est souvent compliquée pour la jeunesse, surtout pour les activités culturelles et sportives. Manque d'infrastructures, de subventions... Les obstacles sont nombreux. Avec l'événement Les Faiseuses, centré sur la place des femmes au Kram - quartier populaire de la banlieue de Tunis -, l'idée est de vulgariser certains sports dits « masculins » auprès des jeunes femmes.

Dans le « bathaa » du Kram, sorte de terrain vague au milieu d'immeubles, Cyrine Bouajaja se produit sur scène avec d'autres jeunes filles. Le spectacle mêle haltérophilie et théâtre : une manière ludique de jouer avec les mentalités machistes sur ce sport qui ne serait pas accessible aux femmes.

« Avant, ce n'était pas forcément très vulgarisé. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de visibilité, surtout avec les femmes qui se montrent en train de s'entraîner. Moi, ça fait deux ans que j'ai commencé le bodybuilding. À la base, j'étais très maigre. Je voulais des muscles et je me suis rendue compte à quel point ça faisait du bien. Donc pour moi, c'est une prise de conscience et c'est aussi une façon de montrer que ce sport est aussi pour nous, pas seulement pour les hommes », témoigne Cyrine auprès de Lilia Blaise pour RFI.

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Baratou Jarri, électricien de 23 ans, travaille bénévolement avec l'association Warcha, depuis son adolescence, à l'origine du projet « Habitant du Kram ». Il salue ces initiatives qui permettent aux jeunes de créer la vie culturelle dans leur quartier : « C'est important de bousculer un peu les mentalités dans ce quartier où on entend souvent que les femmes ne doivent pas faire ci ou ça, surtout ici dans ce terrain vague qui est avant tout l'espace de jeunes hommes. L'idée était de leur montrer que les femmes y ont un droit aussi et de façon plus ludique, avec ce genre de spectacle auquel tout le quartier participe. »

Des initiatives similaires existent aussi à Raoued, un autre quartier populaire. Avec le Twiza festival, chaque année, elles sont d'autant plus importantes, dans un contexte politique où l'espace civique et la liberté d'expression se rétrécissent de plus en plus.

Un groupe soudé d'une cinquantaine de femmes

Cet événement est le fruit du travail du collectif Warcha qui oeuvre, depuis dix ans, entre la medina de Tunis et le quartier du Kram, à travers des ateliers participatifs de design et d'activités culturelles pour l'intégration des jeunes et leur accès à la culture. Wissal Bettaibi, l'une des gestionnaires du projet Les Faiseuses, explique la genèse de ce type de projet :

« C'est un projet qui a duré un an et demi. C'était des résidences artistiques. Chaque résidence a duré trois mois et a eu quinze participantes. Chaque résidence a sa thématique et on a choisi de travailler autour des sports dit "genrés", comme la boxe, le foot, le bodybuilding et de les fusionner avec des disciplines artistiques diverses, comme la danse, le théâtre, le cirque. »

« Les Faiseuses, c'est un groupe soudé d'environ 50 femmes qui viennent de Kram, la Goulette et un peu des environs aussi. Ce sont surtout des femmes du quartier, des femmes passionnées, des femmes aussi qui peut-être font les Beaux-Arts ou qui font l'Essted, l'école de design, mais les profils sont divers », souligne Wissal Bettaibi.