Congo-Kinshasa: La hausse des prix des denrées alimentaires fragilise ménages et commerçants au pays

Au marché Gambela, dans la commune de Kasa-Vubu, les commerçants constatent une hausse continue des prix des produits alimentaires de base. Farine de manioc, sucre, huile végétale et riz affichent des augmentations qui pèsent à la fois sur les vendeurs et sur les consommateurs.

Parmi les produits les plus concernés figure le fufu, aliment de base de nombreux ménages congolais. Selon les commerçants, un sac de farine de manioc coûte actuellement 420 000 francs congolais, contre 220 000 francs congolais il y a un an.

« Le sac de fufu nous revient actuellement à 420 000 francs congolais. Avec ce prix d'achat élevé, il devient difficile de réaliser des bénéfices. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures pour faire baisser les prix d'approvisionnement », plaide une vendeuse.

La même tendance est observée pour d'autres produits de consommation courante. Le sachet de sucre de 5 kilogrammes est passé de 10 000 à 17 550 francs congolais, tandis que le bidon d'huile de 5 litres se vend désormais à 34 500 francs congolais contre 24 000 francs auparavant.

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Le riz de marque BB a également connu une hausse, son prix passant de 46 400 à 50 570 francs congolais.

Des activités commerciales sous pression

Pour les vendeurs, cette flambée des prix réduit considérablement les marges bénéficiaires et complique l'approvisionnement des étals.

Plusieurs commerçants expliquent que leurs clients achètent désormais en plus petites quantités, faute de moyens suffisants.

Selon eux, cette situation ralentit les activités sur le marché et affecte l'ensemble de la chaîne commerciale.

Une commerçante explique :

« Les prix des denrées alimentaires ont tellement augmenté que nous ne savons plus à qui nous plaindre. Cette situation nous met en difficulté, nous les commerçants. Nous demandons aux autorités de trouver des solutions pour mettre fin à cette flambée des prix ».

Pour les consommateurs, l'augmentation du coût des produits alimentaires se traduit par une pression accrue sur les budgets familiaux.

Face à cette situation, les commerçants du marché Gambela appellent les autorités compétentes à prendre des mesures susceptibles de réduire les coûts d'approvisionnement et de stabiliser les prix des produits de première nécessité.