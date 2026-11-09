Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Maniema Union domine V. Club, Lupopo et Mazembe se neutralisent

L'AS Maniema Union a signé une précieuse victoire face à l'AS Vita Club (2-1), samedi 7 novembre au stade Joseph-Kabila de Kindu, lors de la 4e journée de la LINAFOOT Ligue 1.

Menés après l'ouverture du score de Kevin Makoko à la 25e minute, les Kalembelembe Boys ont rapidement réagi grâce à l'égalisation de Clément Pitroipa à la 30e minute. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul, Steven Binene a offert la victoire aux siens à la 87e minute.

Grâce à ce deuxième succès en autant de rencontres, Maniema Union totalise six points et occupe provisoirement la troisième place du groupe B. De son côté, l'AS Vita Club concède sa première défaite de la saison.

Lupopo et Mazembe se quittent sur un nul

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À Lubumbashi, le derby lushois entre le FC Saint-Éloi Lupopo et le TP Mazembe s'est achevé sur un score nul et vierge (0-0) au stade Kibasa-Maliba.

Pour leur première sortie de la saison en championnat, les Corbeaux n'ont pas réussi à prendre le dessus sur les Cheminots dans une rencontre disputée mais sans but.

Dans les autres rencontres, le FC MK et l'Étoile de Kivu se sont neutralisés (1-1).

Les visiteurs ont ouvert le score dès la 5e minute grâce à R. Y. Ndomatezo, avant que A. Sikatenda ne remette les deux équipes à égalité à la 26e minute.

Par ailleurs, Étoile Jaune et Dauphin Noir se sont également séparés sur un match nul vierge (0-0).

Deux rencontres du groupe B sont prévues ce dimanche à 15 heures :

FC Les Aigles du Congo - Céleste FC ;

FC Renaissance du Congo - Ufalya Simba.