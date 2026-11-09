Gabon: Emmanuel Obakamba Ombana plaide pour l'institutionnalisation d'une Journée Nationale de l'Entrepreneuriat et son Enseignement dès le secondaire.

En prélude à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Emmanuel Obakamba Ombana, acteur de jeunesse et ardent promoteur de l'entrepreneuriat des jeunes et de l'employabilité, appelle à une mobilisation nationale pour développer la culture entrepreneuriale au Gabon. Il plaide notamment pour l'institutionnalisation d'une Journée nationale de l'entrepreneuriat et l'introduction effective de son enseignement dans les établissements secondaires, dès la classe de seconde.

Pour lui, l'esprit d'entreprendre doit s'acquérir dès le parcours scolaire, à travers l'apprentissage de la créativité, de l'initiative, de la gestion et de la transformation des idées en projets concrets. Cette ambition s'appuie notamment sur la loi n° 008/2018 relative à la promotion des PME, qui prévoit de favoriser l'enseignement de l'entrepreneuriat dans le système éducatif national.

La future Journée Nationale constituerait un cadre de mobilisation et de dialogue entre les pouvoirs publics, les établissements scolaires et universitaires, les organisations patronales, les entreprises et les structures d'accompagnement.

Elle permettrait de valoriser les initiatives des jeunes, de renforcer les passerelles entre formation et monde professionnel et de faciliter l'accès à l'incubation, au financement et aux opportunités économiques.

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Cette proposition s'inscrit dans les ambitions du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD 2026-2030) et de la Vision Gabon 2050.

L'objectif est de faire de l'entrepreneuriat une véritable culture nationale, afin de préparer une nouvelle génération de jeunes Gabonais capables non seulement d'accéder à l'emploi, mais aussi de créer leurs propres activités, de la richesse et des emplois pour les autres.